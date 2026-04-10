[자막뉴스] '조리원 협찬' 썼다 지웠다 곽튜브…'김영란법 논란' 반전 카드에 반응이?

유튜버 '곽튜브'가 최근 불거진 산후조리원 협찬 논란에 대해 사과하며 협찬받은 차액을 산후조리원에 전액 지불했다고 밝혔습니다.



곽튜브는 자신의 유튜브 채널 게시판에 글을 올려 "최근 저의 산후조리원 이용과 관련해 불거진 논란으로 심려를 끼쳐 마음이 무겁다"라고 운을 뗐습니다.



곽튜브는 이어 "배우자의 출산 이후 조리원 측으로부터 호실 업그레이드와 일부 서비스를 협찬받게 됐다"며 "SNS로 협찬 사실을 알렸으나 상세한 범위에 대해 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 뒤늦게 인지하고 내용을 수정했다"고 설명했습니다.



이어 "배우자가 공무원 신분인 만큼 논란이 제기된 이후 법률 자문을 구했고 해당 협찬이 저와 조리원 사이의 사적 계약이며 배우자의 직무와도 연관성이 없다는 점을 확인했다"면서도 "이유를 불문하고 공직자의 가족으로서 신중하게 행동했어야 함을 뼈저리게 느끼고 있다. 향후 절차적으로 필요한 부분이 있다면 성실히 소명하겠다"고 덧붙였습니다.



곽튜브는 그러면서 "부족했던 저의 배려심을 반성하며 예전부터 마음에 담아 두고 있었던 미혼모분들을 위한 지원에 3000만 원을 기부하고자 한다"며 "산후조리원 측에도 협찬받은 차액을 전액 지불한 상태"라고 밝혔습니다.



앞서 곽튜브는 자신의 SNS에 산후조리원 사진을 올리며 '협찬'이라는 문구가 담긴 글을 올렸다가 이후 문구를 삭제했습니다.



해당 조리원의 가격은 2주 기준 이용료가 최소 690만 원, 최대 2500만 원 수준으로, 그의 아내가 공무원인 점이 알려지며 청탁금지법 위반 가능성이 제기됐습니다.



곽튜브 측 소속사 SM C&C는 "룸 업그레이드 서비스만 받은 것"이라고 해명한 바 있습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)