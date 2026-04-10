영장 기각되자 또 범행…최대 연 1만 8천％ 사채 일당 재검거

▲ 오늘부터 불법 추심하면 전화번호 정지

경찰에 적발된 뒤에도 최대 1만 8천％에 달하는 불법 사채업을 이어온 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 마포경찰서는 지난달 27일 대부업법·채권추심법 위반 혐의로 8명을 검거해 검찰에 송치했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.이 중 업체 대표, 총괄 관리자, 콜센터 담당, 수금 담당자 등 4명은 구속 상태로 넘겨졌습니다.이들은 피해자 약 600명에게 1천741차례에 걸쳐 17억 원 상당을 빌려주고 이자 8억 4천만 원을 뜯어낸 혐의를 받습니다.연 이율은 34％에서 1만 8천250％에 달했습니다.대부 중개 플랫폼에 광고해 피해자를 현혹한 이들은 이후 애플리케이션을 이용해 전화를 수백 통씩 거는 식의 불법추심까지 했습니다.이들 중 5명은 지난해 7월 이미 한 차례 경찰에 검거됐으나, 대부업체 대표에 대한 구속영장이 기각돼 석방되자 사무실을 새로 구해 범행을 지속했습니다.이 사실을 확인한 경찰은 지난 2월 압수수색 등으로 공범 3명을 추가 확인해 함께 검거했습니다.(사진=연합뉴스)