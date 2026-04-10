[자막뉴스] 트럼프를 손에 쥐고 흔드는 '흑막'…전 세계 쑥대밭 만든 네타냐후 '야욕'

미국과 이란의 종전 협상에 최대 변수로 떠오른 이스라엘의 레바논 공격과 관련해 트럼프 미국 대통령의 입장이 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 통화 이후 돌변했다는 보도가 나왔습니다.



애초 레바논도 휴전 대상이라는 점에 동의했던 트럼프 대통령이 네타냐후와 통화한 후 레바논은 휴전 대상이 아니라는 입장으로 돌아섰다는 겁니다.



미 CBS방송은 현지시간 어제(9일) 복수의 외교 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 당초 레바논도 중동 지역의 휴전 대상에 포함하는 데 동의했었다고 보도했습니다.



이 휴전 조건에는 당사국 이란과 중재국 파키스탄, 이스라엘까지도 동의한 상태였다는 겁니다.



그러나 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 전화 통화를 한 뒤 레바논이 휴전 대상이 아니라는 쪽으로 돌연 입장을 바꿨다고 CBS는 전했습니다.



트럼프 대통령은 미 PBS 기자에게도 이스라엘의 레바논 공격을 두둔하며 "휴전에 포함돼 있지 않았다. 헤즈볼라 때문"이라고 말했습니다.



애초에 트럼프 대통령이 지난 2월 말 참모들의 신중론에도 이란과의 전쟁 개시를 결심한 배경에도 네타냐후 총리의 적극적인 설득이 작용한 거로 전해졌습니다.



그만큼 트럼프 대통령의 중동 정책과 인식에 네타냐후 총리가 막강한 영향력을 행사하고 있다는 게 중론입니다.



이스라엘은 헤즈볼라를 공격한다며 레바논 지역을 맹폭하고 있는데, 휴전 발표 직후인 지난 8일에도 이스라엘군의 대공습으로 현재까지 레바논에서 1000명 넘게 사상자가 발생한 거로 집계됐습니다.



이스라엘의 레바논 공격이 계속되자 이란은 휴전 합의 위반이라면서 반발하고 있습니다.



오는 11일 파키스탄에서 개시되는 종전 협상이 레바논 문제로 난항을 겪을 우려가 커지자 미국이 중재에 나선다고 CBS 방송과 AP 통신이 보도했습니다.



소식통들은 다음 주 워싱턴 DC에서 미 국무부 주재로 레바논 휴전을 위해 이스라엘과 레바논 양측이 참석한 3자 회담이 진행될 예정이라고 전했습니다.



트럼프 대통령은 미 NBC 방송과 인터뷰에서 이스라엘이 레바논에서의 작전을 "축소하고 있다"고 밝히면서 "비비와 통화했고 비비가 공격을 자제할 것"이라고 말하기도 했습니다.



'비비'는 네타냐후 이스라엘 총리의 애칭입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)