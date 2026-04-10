[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이스라엘의 레바논 공습으로 휴전 합의가 시작부터 흔들리고 있는 상황입니다. 이런 가운데 트럼프 미국 대통령은 협상 결과를 낙관하면서 이스라엘이 레바논 공격을 자제할 것이다는 이야기를 했습니다. 네타냐후 이스라엘 총리는 헤즈볼라 무장 해제 문제에 대해서 레바논 정부와 직접 협상을 시작하겠다고 밝혔습니다.



2. 외교부는 주 쿠웨이트 대사를 지낸 정병하 극지협력 대표를 외교장관 특사로 임명해서 이란에 파견할 예정이라고 밝혔습니다. 외교부는 정 특사가 우리 국민과 선박, 선원의 안전 우리를 포함한 모든 선박의 통항 문제에 대해서 이란 당국과 협의할 것이라고 설명했습니다.



3. 한국은행이 기준금리를 연 2.5%로 유지하기로 결정했습니다. 7회 연속 동결입니다. 중동 전쟁의 여파로 물가와 환율이 치솟는 상황에서 경기 침체 우려까지 겹치자 동결 후 관망을 선택했다는 분석이 나오고 있습니다.



4. 민주당 전재수 의원의 모습이 나오고 있습니다. 검경 합동수사본부는 통일교 측으로부터 금품을 받은 혐의를 받고 있는 전재수 민주당 의원에 대해서 공소시효 완성, 그리고 증거 불충분을 이유로 불기소 결정을 내렸습니다. 함께 수사를 받아왔던 임종성, 김규환 전 의원도 마찬가지 이유로 무혐의로 수사를 종결했습니다.