가정집 무단 침입해 반려견 산 채로 끌고 간 60대 개장수 입건

▲ 무단 침입해 반려견 끌고 가는 A 씨

가정집에 침입해 마당에 있던 반려견을 산 채로 끌고 간 개장수가 경찰에 붙잡혔습니다.대전대덕경찰서는 주거침입, 절도, 동물보호법 위반 등 혐의로 60대 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 오늘(10일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 7일 오전 대전 대덕구 비래동 한 주택에 침입해 마당에 묶여 있던 황색 진돗개 '봉봉이'를 올무 등 도구를 이용해 끌고 간 혐의를 받습니다.같은 날 피해 주인의 신고를 받은 경찰은 대전에서 개장수로 활동하는 A 씨를 특정했습니다.A 씨는 의뢰인 B 씨의 의뢰를 받아 인근 다른 이웃집 개를 가져가기로 약속이 돼 있었는데, 내비게이션이 안내해준 집 주소를 착각해 피해자의 반려견 봉봉이를 잘못 데려갔다고 진술했습니다.경찰은 A 씨가 원래 의뢰받았던 집에 구입 비용을 지불한 내역과 해당 개가 그대로 집에 있던 사실 등을 확인했습니다.다만 봉봉이의 행방은 감감무소식입니다.피해자 신고와 별개로 동물구조단체 '유엄빠'도 가해자들을 엄벌에 처하게 해달라는 고발장을 전날 경찰에 접수했습니다.경찰 관계자는 "기초 조사는 마친 상태이지만 앞으로 필요하면 압수수색 등 강제수사도 고려하고 있다"고 말했습니다.(사진=동물구조단체 유엄빠 제공, 연합뉴스)