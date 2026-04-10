구윤철 "먹구름 가득한 상황…생활필수품에 최우선 공급 중"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 중동사태에 따른 석유화학 공급망 문제와 관련해 "보건의료·생활필수품에 나프타 등 원료를 최우선 공급하고 있다"고 밝혔습니다.오늘(10일) 오전 정부서울청사에서 '비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의'를 연 구 부총리는 "핵심품목의 수급, 가격동향과 산업별 영향을 면밀히 점검하면서 공급망 불안에 대한 기업애로를 신속히 해결하겠다"고 말했습니다.특히 지난 8일 석유화학 기초유분 7개 품목을 공급망안정화기본법상 위기품목으로 지정했다고 설명하면서 "공급망 핫라인을 통해 현장의 애로 해소를 밀착 지원하겠다"고 강조했습니다.호르무즈 해협 안쪽에 갇힌 국적선사 26척에 대해서는 "통항이 조속히 이루어질 수 있도록 선사 및 관련국들과 긴밀히 소통하겠다"고 덧붙였습니다.구 부총리는 "미국과 이란 간 휴전합의로 국제유가와 금융시장이 다소 진정되는 등 중동전쟁이 분수령을 맞았다"며 "향후 협상과정에 대한 불확실성이 큰 가운데 공급망 충격과 영향은 여전히 진행 중"이라고 평가했습니다.이어 "천둥이 멈췄지만, 아직 먹구름은 가득한 상황"이라며 "정부는 긴장의 끈을 놓지 않고 철저하게 대처하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)