'시설 대기' 아동부터 '입양 가정 결연' 우선 심의

▲ 제2차 입양정책위원회서 발언 중인 정은경 보건복지부 장관

정부가 시설에 있는 아동을 입양 가정과 우선 결연하는 방식으로 입양 절차를 개선합니다.보건복지부는 제2차 입양정책위원회에서 이런 내용의 제도 개선 방안을 논의했다고 밝혔습니다.정부는 지난해 7월 공적 입양체계 도입 이후 입양 절차가 지나치게 지연된다는 지적이 나오자 지난달 19일 입양 절차 개선방안을 발표한 뒤 제2차 입양정책위에서 이를 일부 보완했습니다.이에 따라 정부는 아동과 가정의 결연 과정에서 시설에 맡겨진 아동을 우선 심의하는 방안을 추진합니다.또 이번 회의에서는 상담·조사 인력 확충 및 전문성 제고 방안과 예비 양부모에 대한 상담과 교육 확대 등도 논의됐습니다.입양정책위원장인 정은경 복지부 장관은 "최근 입양 절차 운영을 두고 제기되는 다양한 지적을 엄중히 인식하고 있다"며 "논의 결과를 바탕으로 제도 개선과 지원을 차질 없이 추진하고, 아동의 권익이 보호되는 가운데 제때 입양이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)