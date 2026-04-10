장동혁, 전재수 '불기소'에 "부산 시민들께서 심판하실 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 9일 국회에서 열린 '100만 책임당원 돌파 기념식'에서 잠시 생각에 잠겨 있다

국민의힘 장동혁 대표는 검·경 합동수사본부가 통일교 금품 수수 의혹을 받는 민주당 전재수 의원을 불기소 처분한 데 대해 강도 높게 비판했습니다.장 대표는 오늘(10일) 자신의 SNS에전 "전재수 의원이 부산시장 후보로 확정되자마자, 정권에서 꽃길을 깔아줬다"고 적었습니다.장 대표는 "통일교로부터 까르띠에와 현금을 받았지만, 금액을 알 수 없어 공소시효가 끝났다. 통일교가 자서전을 구입해 준 사실도 인정되나, 전재수는 몰랐을 것이라며 혐의가 없다고 한다. 보좌관과 비서관의 증거 인멸은 인정하면서도, 전재수의 범죄 사실은 친절하게 다 덮어줬다"고 지적했습니다.이어 "부산시민들께서 반드시 심판하실 것"이라며 "범죄자가 갈 곳은 시장실이 아니라 구치소"라고 덧붙였습니다.검경 합수본은 오늘 "전재수 의원과 뇌물 수수 및 정치자금법 위반, 임종성 전 더불어민주당 의원·김규환 전 미래통합당 의원의 정치자금법 위반 사건에 대해 공소시효가 완성되거나 의혹을 뒷받침할 증거가 불충분하다고 판단해 경찰 수사팀의 불송치 결정 및 검찰 기록 반환으로 수사를 종결했다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)