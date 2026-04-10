'기간제 교사 성폭력' 울산 사립고 간부급 교사 구속

▲ 지난 2월 26일 울산시교육청 프레스센터에서 울산여성연대가 기자회견을 열고 기간제 교사에게 성폭력 가해를 한 사립고 교사에 대한 즉각 파면을 학교 법인에 촉구하고 있다

기간제 교사들에게 성폭력을 저지른 울산의 한 사립고등학교 간부급 교사가 구속된 것으로 오늘(10일) 확인됐습니다.울산 남부경찰서는 성폭행 등 혐의를 받는 교사 A 씨에 대한 구속 영장을 신청해 지난 6일 영장이 발부됐다고 밝혔습니다.성폭력 사건이 발생한 지 7개월 만입니다.A 씨는 지난해 9월 술을 겸한 식사 자리에서 같은 학교 기간제 교사에게 성폭력을 행사한 혐의를 받습니다.이보다 앞서 다른 기간제 교사를 성추행한 혐의도 있습니다.A 씨의 범행은 지난 1월 울산여성연대 등 시민단체가 엄중 처벌을 촉구하면서 지역사회에 알려졌습니다.울산시교육청 특별감사 결과 A 씨는 피해 기간제 교사들에게 정규 교사 채용이나 재계약 등에 도움을 줄 수 있을 것처럼 말하며 술자리 등 만남을 제안하고, 이를 이용해 성폭력을 저지른 것으로 나타났습니다.이 학교 법인은 지난달 1일 징계위원회를 열고 A 씨에 대한 파면을 만장일치로 의결했습니다.부적절한 회식 진행과 관리·감독 부실의 책임이 있는 해당 학교장에 대해서도 정직 1개월의 중징계가 결정됐으나, 교육청은 징계 처분이 미흡하다며 재심의를 요청했습니다.울산여성연대는 오늘 입장문을 내고 "성폭력 가해 교사의 구속을 환영한다"며 "피해 교사들은 새로운 터전을 찾아 울산을 떠났지만, 끝까지 가해자 처벌을 위해 애써온 용기에 박수를 보낸다"고 밝혔습니다.그러면서 "학교 현장에서 더 이상 성범죄가 일어나지 않길 바라며, 가해자에 대한 엄중한 법 집행과 학교 법인의 책임 있는 자세를 강력히 요구한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)