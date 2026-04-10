[자막뉴스] "백악관에서 부적절한 베팅하지 마" 경고…이란 전쟁 '수상한 거래' 이어지자 결국

미국 백악관이 직원들에게 직위를 활용해 예측시장에서 타이밍을 노린 베팅을 하지 말라고 경고했습니다.



미국 월스트리트저널은 현지시간 어제(9일) 소식통을 인용해 백악관 운영팀이 지난달 24일 직원들에게 이메일을 통해 이같이 공지했다고 밝혔습니다.



하루 전인 지난달 23일 오전 7시쯤 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 이란 발전소와 에너지 시설에 대한 공격을 5일간 미루겠다는 내용을 담은 게시물을 올렸습니다.



게시물이 올라오기 약 15분 전 2분도 안 되는 짧은 시간 동안 원유 선물 시장에서 7억 6천만 달러 이상의 계약이 체결된 것으로 알려졌습니다.



또 최근에는 미래 예측 베팅 사이트인 폴리마켓에서 3개의 계정이 이란 휴전 시점을 정확히 맞춰 60만 달러 이상의 수익을 올렸는데, 일각에선 트럼프 행정부 고위 인사가 내부 정보를 활용해 예측 베팅 사이트에서 막대한 수익을 올린 거 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.



다만 월스트리트저널은 현재까지 정보 유출이나 행정부 인사가 내부 정보를 이용해 베팅했다는 증거는 나오지 않았다고 전했습니다.



윤리 규정상 미국 연방 직원은 정부 건물 안에서 도박할 수 없고, 공적 정보를 사적 이익에 사용하는 것도 금지돼 있습니다.



하지만 민주당 의원들은 익명으로 돈을 벌 수 있는 환경이 새로 만들어지면서 기존 규제로는 충분치 않다고 주장하고 있습니다.



리처드 블루멘털 연방 상원의원은 지난달 보도자료에서 미래 예측 시장이 "전쟁을 카지노 게임으로 만들고, 국가 안보 정보 유출 시장을 만들고 있다"고 비판했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)