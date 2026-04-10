대전 탈출 늑대 '늑구' 사흘째 수색 중…행방 '묘연'

▲ 대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출한 지 이틀째인 9일 오전 소방대원들이 오월드에서 드론으로 늑대를 수색하고 있다.

지난 8일 오전 대전 동물원을 탈출한 늑대 '늑구'를 포획하기 위한 관계당국의 수색작업이 사흘째 이어지고 있습니다.소방 당국과 경찰 등 수색 당국은 해가 뜨기 전부터 고해상도 열화상 카메라가 부착된 드론을 투입해 늑구의 행방을 찾고 있습니다.당국은 어제(9일)부터 동물원 오월드를 둘러싼 대전 중구 사정동, 침산동, 무수동 지역 야산을 5개 권역으로 나눠 수색해 왔습니다.늑구는 지난 8일 오후 3시 30분부터 9일 오전 2시 사이 이들 권역에서 모두 5차례 포착됐습니다.당국은 귀소본능을 가진 늑대의 특성상 늑구가 오월드 주변을 배회하고 있다고 판단해, 인력 300여 명을 투입해 권역 경계선에 인간 띠 형태의 방어선을 구축하고 야산 경계 철조망을 따라 트랩 22개를 설치했습니다.늑구가 권역 밖을 벗어나지 않도록 자극하지 않으면서 수색하되, 늑대의 귀소본능을 활용하는 것이 낫다는 전문가 의견에 따라 수색·구조 중심에서 거점 포획으로 방향을 전환한 것입니다.오늘 오전 2시까지 열화상 카메라 5대를 활용해 2인 1조 드론 수색팀이 투입됐으나 늑구의 행방은 묘연한 것으로 전해졌습니다.오월드 부근에는 어제부터 비가 내리면서 한때 드론을 띄우지 못하거나, 수색견을 투입하는 데 어려움이 빚어지고 있습니다.늑구가 오월드 사파리에서 함께 지낸 늑대들의 울부짖는 소리를 듣고 돌아올 수 있도록 오월드에는 어제 오전부터 늑대 하울링 녹음 소리가 방송되고 있습니다.늑구가 2024년 1월 오월드에서 태어난 후 매일 들었던 방문객 안내방송도 재생되고 있습니다.(사진=연합뉴스)