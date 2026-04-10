"장모 죽인 사위 조재복, 또 다른 범행 있다"…'궁금한 이야기Y', 대구 캐리어 살인사건 추적

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SBS '궁금한 이야기Y'가 대구 캐리어 살인 사건을 추적한다.10일 방송될 '궁금한 이야기Y'에서는 대구 캐리어 살인사건의 전말과 단독 입수한 피의자 조재복의 충격적인 과거에 대해 파헤친다.지난 3월 31일 오전, 산책 나오는 사람들로 붐빈다는 대구광역시 북구의 한 천변에서 발견된 의문의 캐리어 한 대. 이를 이상하게 여긴 한 행인은 경찰에 신고했고, 출동한 경찰이 캐리어를 열자 끔찍한 진실이 세상에 드러났다. 작은 캐리어 안에는 50대 여성의 시신이 들어있었다.그날 저녁 경찰이 긴급 체포한 용의자들의 정체는 다름 아닌 피해자의 친딸 최 씨(26세)와 사위 조재복(27세)이었다. 경찰이 시신 발견 당일 딸과 사위를 용의자로 체포할 수 있었던 건, CCTV 때문이었다. 캐리어가 발견되기 13일 전, 대낮에 시신이 담긴 캐리어를 끌고 유기하러 가는 부부의 모습이 인근 CCTV에 포착됐다.경찰 조사 결과, 부부가 혼인신고를 한 작년 9월부터 조재복은 아내 최 씨를 폭행해 왔고, 좁은 원룸형 오피스텔에서 장모가 함께 생활했던 것도 딸을 지키기 위해서였던 것으로 전해진다. 추레한 행색으로 종종 집 근처를 배회했었다는 장모. 이웃들은 강압적인 조재복의 태도와 그 옆에서 위축되어 있던 모녀를 기억하고 있었다. 가족을 목격한 한 주민은 조재복의 폭력적인 행위에 덩달아 공포감을 느낄 정도였다고 했다.예비 부검 결과 장모의 사인은 외력에 의한 다발성 손상사로 추정됐다. 아내 최 씨를 폭행하고 장모도 무자비하게 폭행해 살해한 조재복. 조 씨의 실체를 찾아 취재를 이어가던 중, '궁금한 이야기Y' 제작진은 뜻밖의 연락을 받았다.조재복이 이미 한차례 결혼을 한 적이 있다는 제보를 입수한 제작진. 어렵게 만나게 된 조재복의 전처는 결혼생활 동안 조 씨의 가정폭력이 반복되었다며, 고통스러운 과거 기억을 떠올렸다. 전처는 "21년도에 조재복과 혼인신고를 했다. 가정폭력을 너무 해서 결국 이혼했다. 패턴이 똑같다"라고 말했다. 게다가 조재복에게는 아직 밝혀지지 않은 또 다른 범행이 있다는 고백을 털어놓았다.대구 캐리어 살인사건의 전말과 피의자 조재복의 충격적인 과거를 공개할 '궁금한 이야기 Y'는 10일 금요일 밤 8시 50분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)