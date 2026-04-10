중국 '가장 중요'→'중요한 이웃나라' 격하…일본 외교청서

▲ 중국 시진핑 주석과 일본 다카이치 총리

모테기 도시미쓰 외무상은 오늘(10일) 각의에서 지난해 외교와 국제 정세를 정리한 2026년판 외교청서를 보고했다고 일본 교도통신 등이 보도했습니다.보도에 따르면 올해 외교청서는 중국에 대해 지난해 '가장 중요한 관계'에서 '중요한 이웃 국가'로 표현을 한 단계 격하했습니다.지난해 다카이치 사나에 총리의 타이완 유사시 개입 시사 발언 이후 얼어붙은 중일 관계를 반영한 것으로 해석됩니다.중국 군용기의 자위대 항공기에 대한 레이더 조사와 군민 이중용도 용품의 대일 수출 규제 등 중국의 대일 압박 사례도 열거했습니다.그러면서도 "일본은 대화에 대해 열려 있으며, 문을 닫지 않고 있다"고 적었습니다.또 지난 2월 미국과 이스라엘의 이란 공격을 언급하며 "에너지 안보를 포함한 중동 지역의 평화와 안정은 일본에 매우 중요하다"고 기술했습니다.그러면서 이란의 핵무기 개발은 결코 용납될 수 없다는 입장도 명시했습니다.한국과 관련해선 "파트너로서 협력해 나갈 중요한 이웃 국가"라는 입장을 유지했습니다.