"트럼프, '레바논도 휴전 대상' 동의했다가 네타냐후 통화 후 돌변"

▲ 네타냐후 이스라엘 총리(좌측)와 트럼프 미국 대통령(우측)

미국과 이란의 종전 협상에 최대 변수로 떠오른 이스라엘의 레바논 공격과 관련, 도널드 트럼프 미국 대통령의 입장이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 통화 이후 돌변했다는 보도가 나왔습니다.애초 레바논도 휴전 대상이라는 점에 동의했던 트럼프 대통령이 이스라엘 총리와 통화 후 레바논은 휴전 대상이 아니라는 입장으로 돌아섰다는 것입니다.미 CBS 방송은 9일(현지시간) 복수의 외교 소식통을 인용, 트럼프 대통령이 당초 레바논도 중동 지역의 휴전 대상에 포함하는 데 동의했었다고 보도했습니다.이 같은 휴전 조건에는 당사국 이란과 중재국 파키스탄은 물론, 이스라엘도 동의한 상태였다고 백악관 당국자가 휴전 발표 당일 CBS에 전했습니다.그러나 트럼프 대통령은 레바논은 휴전 대상이 아니라는 쪽으로 돌연 입장을 바꿨으며, 이는 네타냐후 총리와 전화 통화를 한 이후라는 게 소식통들의 전언입니다.트럼프 대통령은 전날 PBS 기자와의 전화 인터뷰에서 이스라엘의 레바논 공격에 대해 "휴전 합의에 포함돼 있지 않았다"면서 그 이유에 대해 "(레바논 내 친이란 무장정파인) 헤즈볼라 때문"이라고 말했습니다.트럼프 대통령이 지난 2월 말 참모들의 신중론에도 이란과의 전쟁 개시를 결심한 데는 네타냐후 총리의 적극적인 설득이 작용했다는 보도가 나올 만큼, 트럼프 대통령의 중동 정책과 인식에 네타냐후 총리는 막강한 영향력을 행사하는 것으로 알려지고 있습니다.이스라엘은 헤즈볼라 공격을 위해 레바논 지역을 맹폭하고 있으며, 휴전 발표 직후인 지난 8일 이스라엘군의 대공습으로 현재까지 레바논에서 300명 넘게 숨진 것으로 집계됐습니다.이스라엘의 레바논 공격이 지속되자 이란은 휴전 합의 위반이라면서 반발하고 있습니다.이에 따라 당초 2주간 휴전 조건이었던 호르무즈 해협 개방도 아직 완전히 이행되지 않고 있습니다.이처럼 오는 11일 파키스탄에서 개시되는 종전 협상이 레바논 문제로 난항을 겪을 우려가 커지자 미국이 중재에 나선다고 CBS 방송과 AP 통신 등이 보도했습니다.소식통들은 다음 주 미 국무부의 주도 아래 워싱턴 DC에서 이스라엘과 레바논 양측이 참석한 가운데 3자 회담이 진행되며, 이번 회담은 레바논에서의 휴전을 도출하기 위한 것이라고 전했습니다.마코 루비오 국무장관실이 준비 중인 3자 회담에는 미셸 이사 레바논 주재 미국 대사, 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사, 예키엘 레이터 주미 이스라엘 대사가 참석할 예정이라고 CBS는 전했습니다.트럼프 대통령은 이날 NBC 방송과의 전화 인터뷰에서 이스라엘이 레바논에서의 작전을 "축소하고 있다"고 밝힌 뒤 "비비(네타냐후 총리의 애칭)와 통화했고, 그는 그것(레바논 공격)을 자제할 것"이라며 "우리는 좀 더 자제해야 한다고 생각한다"고 말했습니다.네타냐후 총리는 이날 성명을 내고 헤즈볼라 무장해제 및 레바논 정부와의 평화적 관계 수립을 위해 레바논 정부와 직접 협상을 시작하겠다고 선언했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)