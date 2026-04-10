"여신도의 사망, 목사의 성 착취 때문이었나"…'그알', J교회의 비밀 추적

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SBS '그것이 알고 싶다'가 투신 사망한 여신도가 속해 있던 J교회의 충격적인 비밀을 추적한다.오는 11일 방송될 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')은 '다바크와 파라다이스-J교회 여신도는 왜 투신했나'라는 부제로 사건의 실체를 파헤친다.지난 2월 8일 낮 12시경, 경기도 시흥시 한 아파트에 거주하던 여성이 고층 난간에서 투신해 숨졌다. 더 이상 힘들고 외롭고 싶지 않다는 유서를 남긴 채 세상을 떠난 서수아(가명)씨. 그녀는 스물여섯이라는 젊은 나이에, 스스로 세상을 등졌다.외국에서 오래 생활하다 3년 전 귀국해 J교회에 다녔다는 수아 씨. 그녀의 죽음을 둘러싸고 교회에서는, 유부남 신도와 부적절한 관계를 맺은 게 알려지고 결국 헤어졌기 때문이라는 소문이 돌았다고 한다. 그녀의 죽음은 정말 사람들의 시선과 연인과의 결별 때문일까.그런데 갑작스러운 수아 씨의 사망에 의문을 품은 가족들에게 제보가 도착했다. J교회의 전 신도가 생전 수아 씨로부터 받은 메시지를 전달한 것인데, 자신을 '아빠'라고 칭한 남성이 보낸 음란 메시지였다. 발신자는 J교회 목사 이 씨였다.히브리어에 능통한 이 목사의 설교로, 유명인들도 다녔다는 J교회. 쉰여덟의 이 목사는 왜 당시 스물다섯 수아 씨에게 성적인 메시지를 보냈던 걸까. 제보자는 수아 씨가 이 목사에게 수차례 성 착취를 당했다며, 그녀의 죽음에 이 목사가 연관돼 있다고 의혹을 제기했다.J교회를 다녔던 한 여신도는 "이 목사가 '너를 아빠한테 바치면 돼'라고 하기에, 설마 몸을 바치는 거냐니까 '그렇지'라고 얘기하더라"고 말했다. 히브리어로 '결합'을 의미하는 '다바크' 교리를 강조했다는 이 목사. 자신과의 성관계를 영적 결합이라는 이름으로 정당화하며, 수아 씨뿐 아니라 여신도들에게 일탈적인 성행위를 강요했다는 폭로가 이어졌다.J교회 측은 이런 이 목사의 성 착취 의혹에 대해 조작된 거라며 억울해했다. '다바크'에 대해 모른다며, 여전히 교회를 '파라다이스'라 믿고 교회에 남아있다는 신도들. 수아 씨의 사망 이후 이 목사는 종적을 감췄다고 한다. J교회 신도들이 이 목사에게 품은 굳건한 믿음의 배경은 무엇이고, 사라진 이 목사는 어디에 있는 걸까.J교회 여신도의 투신 사망 사건을 바탕으로 목사의 성 착취 의혹을 추적할 '그알'은 오는 11일(토) 밤 11시 10분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)