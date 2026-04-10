삼립 시화공장서 또…컨베이어 근로자 2명 손가락 절단

▲ SPC삼립 시화공장

오늘(10일) 0시 19분 경기 시흥시 소재 삼립 시화공장에서 근로자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 나 경찰이 수사 중입니다.사고는 컨베이어의 센서 교체 작업 중 일어난 것으로 전해졌습니다.이로 인해 20대 A 씨의 왼손 중지와 약지가, 30대 B 씨의 오른손 엄지가 각각 일부 절단됐습니다.신고를 받고 출동한 소방당국은 부상자들을 병원으로 이송했으며, 경찰과 고용노동부에 통보했습니다.경찰은 현장에 출동해 CCTV를 확인하고, 안전교육자료 등 수사에 필요한 자료를 확보했습니다.수사 결과 사고 예방 의무 등을 게을리한 정황이 나오면, 책임자를 업무상과실치상 혐의로 입건할 방침입니다.경찰 관계자는 "사고 현장을 비추는 CCTV가 있어 수사에 활용할 계획"이라고 했습니다.사고가 난 공장은 지난해 5월 50대 여성 근로자가 끼임 사고로 사망한 곳입니다.당시 사망자는 스파이럴 냉각 컨베이어라고 불리는 기계 안쪽으로 들어가 윤활유를 뿌리는 일을 하다가 변을 당했습니다.지난 2월에는 대형 화재가 발생해 근로자 3명이 연기를 들이마셔 다치고, 500여 명이 대피하는 사고도 있었습니다.(사진=연합뉴스)