뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[에디터픽] 연줄 남달랐던 '강남경찰서 경감님'..재벌 3세 사모님과 '위험한 만남'

SBS 뉴스
작성 2026.04.10 16:22 조회수
PIP 닫기
코스닥 상장사 주가 조작을 수사 중인 서울남부지검은 지난달 27일 서울 강남경찰서를 압수수색했습니다.

그런데 검찰은 주가 조작 과정에서 주도적 역할을 한 것으로 의심되는 재벌가 3세 A 씨가 강남경찰서 소속 B 경감을 통해 자신의 부인 사건 처리에 불법적인 도움을 받은 정황을 포착한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

A 씨 부인 C 씨는 건강 관련 프랜차이즈 업체의 모델로 활동한 유명 인플루언서인데, 지난 2024년 가맹점주들로부터 운영에 관여한 것으로 지목돼 사기와 가맹사업법 위반 혐의 등으로 고소를 당했습니다.

하지만 지난해 강남경찰서는 C 씨에 대해 무혐의 처분했습니다.

이 사건 처리를 담당한 B 경감은 피고소인 신분인 C 씨를 피의자로 입건하지 않고 참고인으로 조사한 것으로 확인됐습니다.

통상 고소를 당하면 수사 절차상 피의자 신분이 되는 점을 감안할 때, 검찰은 A 씨와 친분이 두터운 B 경감이 향응 등을 제공받고 A 씨 부인인 C 씨를 임의로 참고인 신분으로 바꿔 사건을 처리한 것 아닌지 의심하고 있습니다.

검찰은 주가 조작 세력과 유착돼 C 씨 사건을 비롯해 각종 사건 처리 편의를 봐준 경찰 관계자들이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다.

검찰은 또, B 경감이 경찰청 소속 간부로부터 각종 사건 관련 청탁을 받은 정황도 파악하고 9일 경찰청을 압수수색했습니다.

B 경감은 관련 의혹들에 대한 SBS의 질의에 이야기하지 않겠다고 답했습니다.

[단독] 있는 분들은 살기 좋은 한국?..고소당하고도 '참고인' 둔갑 (2026.04.09 8뉴스)

(취재 : 원종진, 영상편집 : 김호진, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지