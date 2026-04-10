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트럼프, 이란에 경고 메시지… "통행료 부과 안 하는게 좋아"

유영규 기자
작성 2026.04.10 07:57 조회수
트럼프, 이란에 경고 메시지… "통행료 부과 안 하는게 좋아"
▲ 트럼프 대통령

트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 이란에 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 통행료를 부과하지 말라며 경고성 메시지를 냈습니다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선들에 통행료를 부과하고 있다는 (언론) 보도들이 있다"고 적었습니다.

그는 이어 "그들은 그렇게 하지 않는 게 좋다"며 "만약 그들이 (통행료를 부과)하고 있다면 지금 중단하는 게 좋을 것!"이라고 촉구했습니다.

월스트리트저널(WSJ), 파이낸셜타임스(FT) 등은 전날 이란이 미국과 합의된 2주간의 휴전 기간에 호르무즈 해협에서 선박 통행량을 제한하고 통행료를 부과할 계획을 밝혔다고 보도한 바 있습니다.

이들 보도에 따르면 통행료는 암호화폐나 중국 위안화로 지급해야 하며, 대형 유조선의 경우 최대 200만 달러(약 30억 원)에 이른다는 해운업계 전언도 나왔습니다.

트럼프 대통령의 이날 언급은 이러한 보도들을 지칭하는 것으로 보입니다.

트럼프 대통령은 전날 미 ABC방송 기자와의 통화에서 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 통행료를 공동으로 징수하는 것을 검토 중이라면서 "우리는 이를 합작사업(joint venture)으로 진행하는 방안을 생각해보고 있다"고 말한 바 있습니다.

하지만, 같은 날 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 이 계획에 대해 "대통령이 제안한 아이디어이며 (휴전 기간인) 향후 2주간 계속 논의될 사안"이라면서도 "대통령의 당면한 최우선 과제는 통행료나 다른 것과 관계없이 어떠한 제한도 없이 해협을 재개통하는 것"이라고 밝혔습니다.
 
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