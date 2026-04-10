'영재발굴단' 권성준 셰프, 요리 영재들에 "요리에만 갇혀있지 말고 다양한 경험했으면" 조언

이미지 확대하기

권성준 셰프가 요리 영재들을 응원했다.9일 방송된 SBS '영재발굴단 인피니티'(이하 '영재발굴단')에서는 요리 영재들의 요리 대결이 공개됐다.이날 방송에서는 스페셜 셰프 권성준 셰프가 요리 영재들의 요리를 직접 심사했다.그는 고성 칼잡이 소년 이연우의 요리에 대해 "문어의 익힘 정도가 좋고 소스랑 잘 어울린다"라고 칭찬했다.이어 알잘딱깔솊 박은총의 요리에는 "깔끔 그 자체. 성인 요리사와 비교해도 부족함이 없을 정도로 요리의 간이 균일하고 완벽하다"라며 극찬했다.그리고 익힘 천재 정준우의 요리는 "닉네임처럼 고기를 굉장히 잘 익혔다. 그리고 라비올리의 맛 밸런스도 좋아서 놀랐다"라고 평가했다.심사평 후 권성준 셰프는 박은총을 최종 우승자로 호명했다. 가장 안정감 있는 요리를 했다는 평가를 받은 박은총. 그리고 권성준 셰프는 나머지 두 영재들에 대해서도 미래가 기대된다고 호평해 눈길을 끌었다.요리 대결에서 우승을 차지한 박은총은 "손종원 셰프 같다고 한 거랑 프로랑 비슷할 정도라고 해주셨던 게 좋았다"라고 환하게 웃었다.그리고 다른 두 아이는 "제 음식을 드시고 칭찬을 들은 것만으로도 만족한다"라고 말해 눈길을 끌었다.마지막으로 권성준 셰프는 요리 영재들에 대해 "지금부터 요리에만 갇혀있지 말고 여행도 많이 다니고 맛있는 것도 많이 먹고 경력을 쌓아갔으면 좋겠다"라고 진심 어린 조언을 전했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)