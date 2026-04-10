'영재발굴단' 수학 영재 백강현, "학폭으로 과학고등학교 자퇴…굉장히 많이 울었다"

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레전드 영재 백강현이 근황을 공개했다.9일 방송된 SBS '영재발굴단 인피니티'(이하 '영재발굴단')에서는 영재발굴단 사상 최고의 IQ 주인공 백강현이 레전드 영재로 재등장했다.이날 방송에서는 41개월 수학 영재, IQ 164의 백강현이 10년 만에 인사를 전했다.과거 영상을 다시 본 백강현은 "귀여워요. 3살 때였군요, 기억이 잘 안 나요"라고 솔직하게 말했다.만 9살에 중학교에 입학해 형 누나들의 사랑 속에서 즐거운 중학교 생활을 하고 만 10세에 졸업한 백강현.그는 중 1 때 과학고등학교 시험에 응시했고 합격했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그리고 본인의 선택으로 과학고등학교에 진학한 백강현.그런데 그는 "큰 시련이었다. 그만큼 큰 시련은 없었던 거 같아"라고 당시를 떠올려 눈길을 끌었다.고등학교 생활 중 학교 폭력으로 자퇴를 선택한 백강현. 이에 그의 어머니는 "유독 한 학생과 관계가 좋지 않았다. 가해 학생이 인터넷에 나쁜 글도 공개적으로 올리고 그랬다. 강현이와 대화를 통해 얼마나 괴롭힘을 당했는지 알게 됐고 결국 자퇴를 하게 됐다"라며 착잡한 얼굴을 했다.이에 가해 학생에게는 학교 폭력 3호 처분이 내려졌다. 하지만 백강현에게는 씻을 수 없는 상처가 남아 안타까움을 자아냈다.백강현은 "그때 굉장히 많이 울었던 걸로 기억을 해요. 그런데 사실 자퇴를 하고 싶지는 않았어요. 과고에 대해서는 아직도 모교로 생각하고 있다"라고 담담하게 말했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)