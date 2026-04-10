뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

복귀 준비 완료!…"초구는 직구입니다"

서대원 기자
작성 2026.04.10 07:50 조회수
PIP 닫기
프로야구 키움의 에이스 안우진 투수가 오는 일요일, 2년 8개월 만에 1군 마운드에 돌아옵니다.

복귀전 '초구'는 '직구'를 던지겠다고 당당히 밝혔습니다

어제(9일) 퓨처스 경기에서 실전 감각을 조율하려던 안우진은 비 때문에 경기가 취소돼 불펜에서 최종 점검을 마쳤습니다.

시속 150km 후반대의 강속구를 비롯해,

[오케이! 나이스 볼!]

다양한 구종을 점검한 뒤 복귀전 초구를 예고했습니다.

[안우진/키움 투수 : (초구는) 직구 던지겠습니다. 구속보다는 좀 정확하게 던지려고 하고, (상대 타자가) 안 쳤으면 좋겠습니다.]

2023년 9월 팔꿈치 수술을 받고 사회복무요원으로 복무하다 지난해 복귀 직전 어깨 부상으로 다시 수술대에 올랐던 키움의 에이스는 복귀전에 대한 설렘을 드러내며 건강한 완주를 다짐했습니다.

[안우진/키움 투수 : 안 아프고 한 시즌을 무사히 마무리하는 게 가장 큰 목표고, (마운드에 오르면) 설렐 것 같고 오랜만에 저도 (팬들의 함성을) 빨리 듣고 싶습니다.]

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박정삼, 디자인 : 권민영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지