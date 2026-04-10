미·이란 휴전에도 긴장 지속…국제유가 소폭 상승 마감

▲ 국제 유가

미국과 이란의 휴전이 발효된 후에도 중동 지역 긴장이 이어지면서 현지시간으로 어제(9일) 국제유가가 소폭 상승했습니다.이날 런던 ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유는 전장보다 1.17달러(1.23%) 상승한 배럴당 95.92달러에 거래를 마쳤습니다.5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 뉴욕상업거래소에서 3.46달러(3.66%) 오른 배럴당 97.87달러에 마감했습니다.미·이란 휴전 이틀째인 이날 국제유가는 큰 변동성을 보였습니다.이란의 호르무즈 해협 통행 제한 소식에 WTI 선물은 장중 한때 배럴당 100달러를 웃돌기도 했습니다.러시아 타스 통신은 이란 고위 소식통이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 하루 15척 이하로 허용할 것이라고 밝혔다고 보도했습니다.이후 이스라엘이 레바논 정부와 협상에 나설 계획을 밝히면서 유가는 상승분을 일부 반납했습니다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 친이란 무장정파 헤즈볼라의 무장해제를 위해 레바논 정부와 직접 협상에 나서겠다고 밝혔습니다.미·이란 휴전이 발효된 뒤에도 이스라엘은 레바논은 휴전 대상이 아니라며 헤즈볼라에 대한 공습을 계속해 휴전 협상이 무산될 수 있다는 우려가 제기돼왔습니다.