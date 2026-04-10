경복궁 화재 '자연발화' 아닌 '실화' 무게…용의자 이미 출국

▲ 화재 피해가 발생한 경복궁 자선당 삼비문

지난달 28일 새벽 서울 경복궁 삼비문 인근에서 발생한 화재가 자연 발화가 아닌 실화일 가능성이 있는 것으로 파악됐습니다.서울 종로경찰서는 화재 발생 직전 삼비문 인근에 머물렀던 남성 A 씨의 실화로 불이 시작됐을 가능성에 무게를 두고 수사 중이라고 9일 밝혔습니다.경찰이 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과, 연기가 처음 피어오르기 시작한 시각은 화재 전날인 27일 오후 4시쯤이었습니다.A 씨는 연기가 나기 약 20분 전 화재 현장 인근 CCTV 사각지대에 1분가량 머물렀던 것으로 확인됐습니다.다만 이 장소가 나무에 가려진 사각지대여서 A 씨의 구체적인 행위는 포착되지 않았습니다.경찰은 지난달 30일 A 씨의 신원을 특정했으나, A 씨는 이미 당일 새벽 해외로 출국한 상태였습니다.경찰은 A 씨의 국적 등 신상에 대해 "개인정보라 밝힐 수 없다"고 했습니다.국립과학수사연구원은 현장에서 인화 물질은 검출되지 않았지만, 인화 물질이 불에 다 타버리고 안 남았을 가능성도 배제할 수 없다고 분석했습니다.경찰은 현재 CCTV 영상 원본 보정 작업을 진행 중이며, A 씨에게 출석을 요구하는 방안도 검토 중입니다.(사진=국가유산청 제공, 연합뉴스)