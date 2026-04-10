"며칠 내 지원 약속" 나토 압박…"가능하면, 단계적으로"

<앵커>



휴전 중에도 트럼프 대통령은 나토 동맹국들을 계속 압박하고 있습니다. 호르무즈 해협의 안전을 확보하기 위해서 며칠 안에 구체적인 지원책을 가져오라고 요구한 것으로 전해졌습니다.



파리 권영인 특파원의 보도입니다.



<기자>



우리가 필요할 때 나토는 없었다며 유럽 국가들을 비난했던 트럼프 미국 대통령이 어제(9일)도 나토 비난을 이어갔습니다.



트럼프 대통령은 어제 자신의 SNS에 매우 실망스러운 나토를 비롯해 누구라도 압력을 받지 않으면 아무것도 이해하지 못한다고 말했습니다.



나토에 대한 압력 행사를 시사하는 내용인데, 그제 뤼터 나토 사무총장이 미국으로 찾아가 트럼프와 면담을 했지만 불만을 해소하기는 역부족이었던 것으로 보입니다.



이와 관련해 트럼프가 나토를 비롯한 동맹국들에게 호르무즈 해협 안전 보장을 위한 구체적인 지원책을 요구했다는 외신 보도가 나왔습니다.



뤼터 사무총장이 나토 유럽 국가들에게 이 같은 내용을 담아서 트럼프와의 면담 결과를 공유한 것으로 알려졌는데, 특히 트럼프가 지원 약속은 며칠 내로 내놓을 것을 주문했다고 전했습니다.



이에 대해 뤼터 사무총장은 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 나토가 가능하다면 역할을 수행할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.



다만, 회원국들의 동의 절차 등을 거쳐 단계적으로 진행돼야 한다며 트럼프의 신속한 지원 요청과는 거리를 두었습니다.



[마크 뤼터/나토 사무총장 : (나토가) 도움이 되지 않을 이유가 없습니다. 분명히 도움이 된다면 우리는 그렇게 할 겁니다. 하지만 제 생각에는 그건 단계적으로 진행돼야 합니다.]



전쟁 개입을 완강히 거부했던 메르츠 독일 총리도 어제 이란과의 평화 협정이 체결되면 호르무즈 해협 안전 보장 계획에 참여하겠다는 뜻을 트럼프에게 전했다고 말했습니다.



이런 가운데 트럼프가 전쟁 지원에 비협조적인 유럽 국가에 파견된 미군을 일부 철수시키는 방안에 대해 검토할 것을 지시했다는 외신 보도도 나왔습니다.



(영상편집 : 이승진)