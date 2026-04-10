이란 모즈타바 "호르무즈 관리 수준 새로운 차원 격상시킬 것"

▲ 모즈타바 하메메니와 호르무즈

이란의 최고지도자인 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 현지시간으로 어제(9일) 호르무즈 해협의 관리 수준을 새로운 차원으로 격상하겠다는 입장을 밝혔습니다.모즈타바는 전 최고지도자이자 아버지인 아야톨라 알리 하메네이 사망 40일째를 맞아 발표한 성명에서 "호르무즈 해협의 관리 및 통제 수준을 새로운 차원으로 격상시킬 것"이라고 말했습니다.또 그는 "우리나라를 공격한 침략자들을 절대 좌시하지 않을 것이며, 그들이 저지른 행위에 대한 책임을 끝까지 물을 것"이라며 "피해에 대한 배상은 물론, 순교자들의 피의 대가도 반드시 청구할 것"이라고 덧붙였습니다.전쟁 발발 첫날인 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습에 사망한 아버지의 뒤를 이어 최고지도자로 선출된 모즈타바는 이후 단 한 번도 모습을 드러내지 않았습니다.한국의 49재에 비교되는 아버지의 추모일을 맞아 테헤란 등에서 수많은 인파가 참석한 가운데 추모 행사가 열리면서 그가 모습을 드러낼지에 관심이 쏠렸습니다.하지만 이날도 그의 모습은 보이지 않았고, 그의 성명만 국영방송인 IRIB와 프레스TV 등을 통해 발표됐습니다.한편 마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국과의 휴전 수용이 최고지도자인 모즈타바의 승인과 지도부의 만장일치 합의로 결정된 것이라고 밝혔습니다.그는 텔레그램 성명을 통해 "휴전은 이란이 약해졌다는 징표가 아니라 이란이 거둔 자랑스러운 승리를 공고히 하기 위한 방편이며, 한 달 넘게 이어진 이란 국민의 끈기 있는 인내와 지지가 뒷받침된 결과"라고 평가했습니다.