트럼프 1기 펜스 부통령 "밴스, 이란 핵포기·무조건 항복 받아내야"

▲ 마이크 펜스 전 미국 부통령

미국 도널드 트럼프 1기 행정부때 2인자였던 마이크 펜스 전 부통령은 현지시간으로 어제(9일) 이란과의 휴전 협상을 이끌게 된 JD 밴스 부통령이 이란의 핵 포기와 무조건적 항복을 '기준선'으로 삼아야 한다고 조언했습니다.펜스 전 부통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "이 전쟁은 47년 전 (이란의 이슬람혁명으로) 시작된 것"이라며 "이란은 그동안 미국과 우리의 가장 소중한 동맹인 이스라엘을 상대로 전쟁을 벌여왔다"고 주장했습니다.그러면서 지난 6주일 가까이 이어진 미·이스라엘의 합동 군사작전이 "문자 그대로 이란의 군사능력을 궤멸시켰다"며 "이제 대통령이 휴전을 개시하고, 외교적 종결을 가져오기 위한 협상을 모색할 수 있는 여건이 조성됐다"고 말했습니다.그는 "만약 그것이 외교적으로 마무리될 수 없다면 미국과 그 지역의 동맹국들은 다시 군사적 해결책으로 돌아갈 수밖에 없을 것"이라고 덧붙였습니다.펜스 전 부통령은 "우리는 그들이 핵무기와 관련 프로그램에 대한 모든 야망을 포기하고, 무조건 항복하도록 반드시 요구해야 한다. 또한 호르무즈 해협을 개방하고, 대리 세력을 통한 지역 전반의 폭력 확산을 끝내야 한다"고 강조했습니다.이어 "(밴스) 부통령과 협상팀이 파키스탄으로 갈 때 그 '기준선'을 분명히 해야 한다"며 "'그것이 우리가 당신들에게 동의받아야 할 조건'이라고 명확히 말하며, 이후 수개월 또는 수년 동안 그 합의를 지키도록 해야 한다"고 당부했습니다.밴스 부통령이 이끄는 협상팀은 오는 11일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 이란과 첫 대면 협상을 개시합니다.이란 협상팀은 모하마드 바게르 갈리바프 의회(마즐리스) 의장이 이끌 것으로 알려졌습니다.펜스 전 부통령은 "(트럼프) 대통령과 나는 우리 행정부 시절 그 합의(2015년 이란 핵합의)에서 탈퇴했고, 최대 압박 정책을 시행했다. 그러나 바이든이 집권하자마자 다시 유화정책으로 돌아갔다"며 "트럼프 대통령은 (재집권 후) 그것을 뒤집었고, 우리가 외교적 해결로 나아갈 수 있는 조건을 만들었다"고 말했습니다.또 "2009년 '녹색 혁명' 당시 (이란) 사람들이 거리로 나섰을 때 버락 오바마 당시 대통령은 침묵을 지켰다"며 과거 민주당 정권이 이란 문제를 키웠다는 주장을 펴면서 "전쟁이 멈추면 (이란에서 다시) 봉기가 일어날 수 있다"고 전망했습니다.(사진=게티이미지)