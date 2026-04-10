[친절한 경제] 가격 치솟자…정부 "안 쓰는 PC들 재활용"

<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자 요새 반도체 가격이 엄청 오르다 보니까 정부가 안 쓰는 컴퓨터들을 재활용하기로 했다면서요?



<기자>



정부가 공공 PC 재활용과 학생 지원을 확대하기로 했는데요.



취약계층의 디지털 접근성 격차를 완화하기 위한 조치입니다.



최근 칩플레이션 현상이 계속되고 있죠.



실제로 PC와 노트북 주요 제품 가격은 불과 7개월 만에 10% 이상 상승했고요.



컴퓨터 소비자물가도 2월 10.8%, 3월 12.4%로 이렇게 두 달 연속 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.



이런 상황을 반영해서 정부가 대응에 나선 건데요.



먼저 공공 기관에서 쓰다 남은 불용 PC를 적극적으로 재활용하기로 했습니다.



작년에 폐기된 PC만 2만 2천 대였는데, 이 가운데 절반 이상은 수리와 정비를 거치면 기본 업무에 사용할 수 있는 수준으로 추정됩니다.



그동안은 처분 기준이 명확하지 않아서 쓸 수 있는 장비도 폐기되는 경우가 있었는데, 앞으로는 무상으로 제공하는 비율을 높여서 지방 정부를 통해 취약계층 지원에 활용할 계획입니다.



또 저소득층 학생 대상 PC와 노트북 구매 지원도 확대합니다.



기존 1인당 지원 단가는 104만 2천 원 수준이었는데, 최근 가격 상승을 반영해서 이 금액을 높일 방침이고요.



추경 예산이 확정되면 지방교육재정교부금 약 4조 8천억 원을 활용해서 지원 규모도 늘릴 계획입니다.



<앵커>



최근에 구글이 터보퀀트라는 기술을 내놓으면서 메모리 반도체 수요가 좀 줄 거라는 전망도 잠깐 나왔었는데요.



<기자>



하지만 이 D램값 급등은 지속하고 있는데요.



1분기에 최대 80% 오른데 이어서 2분기에도 최대 50% 추가 상승이 전망되고 있습니다.



최근 흐름을 먼저 보면, 저용량 제품 가격 상승이 두드러집니다.



일반 PC나 노트북에 널리 쓰이는 기본 메모리인 DDR4 4기가 제품은 한 달 만에 20% 이상 오르면서 고용량 제품보다 더 빠르게 뛰고 있고요.



DDR3, DDR2 같은 구형 제품 가격도 3월 한 달 동안 20~40%씩 상승했습니다.



모바일용 D램과 낸드 가격은 1분기에만 40~50% 상승했고, 2분기에도 추가 상승이 예상됩니다.



이런 메모리 가격 상승으로 스마트폰 원가 구조도 크게 바뀌었습니다.



예를 들어 도매가 800달러짜리 스마트폰 기준으로 보면 지난해 1분기 메모리 비용이 63달러였지만, 올해 2분기에 291달러로 4배 이상 뛸 것으로 추산되고 있고, 이렇게 되면 전체 제조원가도 56% 가까이 상승하는 구조입니다.



앞서 삼성전자는 지난 2월 공개한 갤럭시 S26 시리즈를 15만 원 정도 올렸을 뿐 아니라, 이례적으로 구형 모델인 S25 고용량 모델도 10만 원에서 20만 원, 갤럭시탭도 모델에 따라 최대 13만 원까지 가격을 인상했습니다.



한 리서치에 따르면 제조사들은 최종 판매가를 30만 원 이상, 25% 넘게 인상할 수 있다고 분석도 나옵니다.



메모리뿐 아니라 원자재와 물류비용이 같이 오르면 올해 글로벌 스마트폰 출하량이 12% 감소할 수 있다는 전망도 나오고 있는데, 단일 연도 기준으로는 역대 최대 감소 폭입니다.



<앵커>



마지막으로 최근에 중국이 금 보유고를 늘리고 있는 모양이네요?



<기자>



중국 중앙은행이 지난달 금 보유량을 전월 대비 16만 온스 늘렸는데요.



약 1년 만에 최대 증가 폭을 기록했습니다.



지금 중국은 17개월 연속 순매수 흐름을 이어가고 있는 건데요.



특히 이번 매입은 금 가격이 크게 하락한 상황에서도 이뤄졌다는 점에서 주목됩니다.



지난달 국제 금 가격은 약 12% 하락하면서 2008년 이후 월간 기준 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.



이렇게 가격이 떨어졌는데도 매입을 이어갔다는 건 단순히 가격 상승을 기대한 투자라기보다 외환 보유고 구조를 바꾸려는 전략으로 해석됩니다.



최근 글로벌 금융시장 변동성이 커지고 지정학적 리스크가 이어지면서 달러 같은 통화 자산보다 특정 국가의 신용에 의존하지 않는 금 같은 자산 비중을 늘리려는 움직임이라는 겁니다.



시장에서는 중국의 금 보유 확대가 금에 대한 신뢰를 지지하는 요인으로 작용할 수 있다는 평가도 나오고 있는데요.



일부 국가 중앙은행이 금을 줄이는 움직임도 있지만 전체적으로는 금 보유 비중을 늘리는 흐름이 이어지면서 장기적으로는 금의 역할이 다시 부각되고 있다는 해석도 나오고 있습니다.