[한반도 포커스] '멍청한 바보' 대남 독설가 등판한 이 사람은 누구?

<앵커>



계속해서 김아영 기자와 함께 북한 관련 얘기 나눠보겠습니다.



김 기자, 북한에서 장금철 외무성 제1부상이라는 인물이 지난 7일 담화를 냈는데, 표현이 상당히 거칠더라고요.



<기자>



이재명 대통령이 6일 대북 무인기 침투 사건에 대해서 유감을 표명한 직후에 북한 김여정 부장이 담화를 냈잖아요.



이 담화에 대한 해설성 메시지 낸 게 바로 장금철이라는 인물입니다.



장금철은 "김여정 담화의 핵심은 경고였다", "까불면 재미없다는 게 진짜 우리 속내다" 이렇게 주장했습니다.



그런데 "개꿈", "멍청한 바보" 등 원색적인 표현이 상당히 많이 등장했습니다.



김여정 담화를 보면 무인기 유감 표명에 대해서 김정은 위원장이 대범하다고 평가한 것은 맞는데 그 이상 확대해석은 말라고 제동을 거는 역할을 한 것으로 풀이됩니다.



청와대는 "비난과 모욕적 언사는 한반도 평화와 안정에 도움이 되지 않는다"는 입장을 밝혔습니다.



<앵커>



그런데 장금철이 원래는 대남 담당이 통일전선부 수장을 맡았다고 하는데, 이번에는 외무성 소속으로 성명을, 담화를 냈어요.



<기자>



장금철은 2019년 6월 30일 남북미 판문점 회동 때 노동당 통일전선부 부장 자격으로 현장에서 포착이 된 적이 있습니다.



통전부는 대남 사업, 또는 대남 공작을 맡아왔던 곳인데요.



북한이 남북 관계를 적대적 2국가로 설정함에 따라서 후속 조치로 대남 기구들을 해체했거든요.



그런데 이번 담화는 외무성 제1부상 겸 10국 국장 명의로 나왔습니다.



예전 통전부 기능이 외무성으로 편입이 된 사실을 확인할 수가 있습니다.



북한 외무성에는 기본적으로 미국 담당, 중국 담당 부상이 각각 따로 있고요, 부상보다 높은 자리로 제1부상 자리가 별도로 있는 것인데, 여기를 대남 담당 인물이 맡게 된 것은 주목해 볼 만합니다.



국정원은 "통전부 폐지 이후 한동안 대남 사업 부서가 없었던 것과 비교하면, 앞으로 북한이 대남 사업에 상당한 무게를 두고 움직일 가능성이 있다"고 전망했습니다.



다만, 당장 남북 관계 돌파구가 마련된다고 보기는 어려워 보이고요.



이번에 슬쩍 언급했듯이 대북인권결의안 등 불편한 이슈가 있을 때 거친 메시지를 또 낸다거나, 두 국가 기조를 강화하는 방향으로 움직일 가능성이 있습니다.



(영상편집 : 정성훈)