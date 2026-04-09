'방북' 왕이 "소통·고위급 교류 강화"…최선희 "양국 관계 깊고 단단"

▲ 평양 도착한 왕이 중국 외교부장과 최선희 북한 외무상

오늘(9일) 북한을 방문한 왕이 중국 외교부장이 최선희 북한 외무상과 만나 양국 관계 강화 입장을 거듭 확인했습니다.신화통신에 따르면 왕 부장은 이날 평양 금수산영빈관에서 최 외무상을 만나 "지난 1년 중조(중북) 교류는 눈부셨고, 피로 맺어진 중조의 전통적 우의가 영원히 퇴색되지 않고 깨뜨릴 수 없음을 힘껏 보여줬다"고 말했습니다.왕 부장은 "중국은 조선(북한)과 함께 전략적 소통을 강화하고, 교류·협력을 긴밀히 하며, 중조 관계의 긍정적 발전 추세를 계속 공고히할 용의가 있다"며 "고위급 교류를 강화하고, 층위별·영역별 대화와 실무 협력을 긴밀하게 하며, 인문 교류를 심화해 각자의 경제·사회 발전을 도울 용의가 있다"고 강조했습니다.이어 "올해는 '중조우호협력호조조약'(북중우호조약) 체결 65주년이고, 지난 65년 동안 국제·지역 형세가 어떻게 변화하더라도 중조는 좋은 이웃이자 좋은 친구, 좋은 동지로서 언제나 서로 신뢰·지지하면서 지역과 세계 평화·안정 수호 및 각자의 발전 촉진을 위해 노력해왔다"며 "중국은 조선과 함께 조약 체결 65주년 기념활동을 잘 개최할 용의가 있다"고 덧붙였습니다.이에 최 외무상은 "조중의 우의는 공동의 사회주의 제도와 우호적 전통에 기반하고, 양국 관계는 깊고 단단하며 지속 가능하다"며 "시대의 흐름과 양국 인민의 뜻에 맞춰 조중 우호 협력을 추진하는 것은 조선 당·국가의 확고부동한 입장"이라고 말했다고 신화통신은 전했습니다.최 외무상은 또 "조선은 중국과 함께 양당·양국 최고 지도자의 중요한 공동인식(합의)을 이행하고, 우호조약 체결 65주년 기념활동을 잘 치를 용의가 있다"며 "영역별 교류와 실무 협력을 촉진하고, 외교 부문 협조를 긴밀히 하며, 다자 소통·협조를 강화해 조중(북중) 관계가 새로운 단계로 올라서고 새로운 전망을 열도록 노력할 용의가 있다"고 덧붙였습니다.아울러 두 사람은 작년 9월 김정은 국무위원장의 방중을 계기로 이뤄진 북중 정상회담에 의미를 부여했습니다.왕 부장은 "시진핑 총서기와 김정은 총비서가 역사적인 회담을 열고 양자 관계의 전반적·전략적이고 방향성이 있는 문제에 관해 중요한 공동인식을 이뤘다"며 "양국 관계가 새로운 단계로 나아가도록 하는 중요하고 깊은 의미를 갖는다"고 말했습니다.최 외무상은 "양당·양국 최고 지도자의 작년 9월 역사적이고 성공적인 회담에서 우의와 상호신뢰를 강력히 증진했다"고 평가했습니다.왕 부장은 이날부터 이틀 일정으로 북한을 방문합니다.왕 부장의 방북은 2019년 9월 이후 약 6년 7개월 만에 이뤄지는 것입니다.중국이 내달 미국과 정상회담을 앞두고 있고, 이 회담에서 한반도 문제가 의제로 제기될 가능성이 있는 만큼 왕 부장의 이번 방북에서 북중 간 사전 조율이 이뤄질 가능성이 있다는 관측이 나옵니다.특히 트럼프 대통령이 방중을 계기로 김 위원장과의 만남을 추진할 가능성이 있는 만큼 양측이 북미 회담 성사 가능성을 두고 의중을 교환할 수도 있습니다.왕 부장의 방북 일정이 10일까지 이어지는 만큼 김정은 국무위원장을 예방하고 시 주석의 뜻을 전달할 수 있다는 전망도 제기됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)