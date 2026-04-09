뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이란 "어젯밤 '휴전 위반'에 보복 직전까지 갔다…미국과 회담 참석"

이태권 기자
작성 2026.04.09 22:55 조회수
이란 "어젯밤 '휴전 위반'에 보복 직전까지 갔다…미국과 회담 참석"
▲ 이란 전쟁

사이드 하티브자데 이란 외무차관은 미국과 휴전이 시작된 8일(현지시간) 밤 이스라엘의 휴전 위반 행위로 보복 직전까지 갔었다고 말했습니다.

하티브자데 차관은 오늘(9일) 파르스통신에 "어젯밤 발생한 휴전 위반 행위에 대해 즉각 보복하기 직전의 단계였다"며 "파키스탄이 개입해 이스라엘에 대한 미국의 통제와 관련된 메시지들을 전달하면서 중재했다"고 밝혔습니다.

그가 언급한 이스라엘의 휴전 위반 행위는 8일 대대적으로 감행된 이스라엘군의 레바논 폭격입니다.

이스라엘은 미국과 이란의 2주간의 휴전에 레바논은 대상이 아니라고 주장합니다.

하티브자데 차관은 "역내의 그 어떤 평화도 레바논을 반드시 포함해야 하며 앞으로 몇시간이 매우 결정적 시기가 될 것"이라고 강조했습니다.

또 "이란 대표단은 이슬라마바드에서 열리는 (미국과) 평화회담으로 향할 것"이라며 "미국은 자신이 했던 약속에 근거해 이스라엘에 레바논 공격을 반드시 중단시켜야 한다"고 촉구했습니다.

미국과 협상에 대해 일반에 정보가 충분히 공개되지 않는다는 비판에 대해선 "전시에 국민에게 설명되는 모든 것은 적들도 알게 된다"며 "거짓을 일삼고 상습적으로 모순된 트럼프같은 인물들을 대할 때 기습의 요소와 기밀성이 훼손되면 안된다"고 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지