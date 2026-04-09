EU, 이스라엘에 레바논 공격 중단 촉구…"휴전에 큰 부담"

유럽연합(EU)이 이스라엘에 레바논에 대한 공격을 중단하라고 촉구하며 이스라엘의 행동이 미국과 이란의 휴전을 위태롭게 하고 있다고 비판했습니다.



카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 현지 시간으로 오늘(9일) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "이스라엘의 행동은 미국과 이란 간 휴전에 심각한 부담을 주고 있다"며 "휴전이 레바논으로 확대돼야 한다"고 적었습니다.



이어 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 레바논을 전쟁으로 끌어들였다 하더라도 이스라엘의 자위권이 이같은 대규모 파괴를 정당화하는 것은 아니라고 강조했습니다.



그는 "이스라엘의 공습으로 지난밤 수백 명이 숨졌고, 이런 강경한 행동이 자위 범위에 해당한다고 말하기는 어렵다"다고 지적했습니다.



또 "헤즈볼라 역시 이미 합의한 대로 무장을 해제해야 한다"면서 "EU는 헤즈볼라를 무장 해제하려는 레바논의 노력을 지지한다"고 덧붙였습니다.



레바논 보건 당국에 따르면, 이스라엘의 전날 공습으로 레바논에서 200여 명이 숨지고 약 1천 명이 다쳤습니다.



폴커 튀르크 유엔 인권최고대표 역시 이스라엘이 사전 경고 없이 수도 베이루트를 비롯한 레바논 전역에 대대적인 공습을 퍼부은 뒤 대규모 인명 피해가 발생한 것에 대해 "끔찍하다"고 표현하며 중단을 촉구했습니다.



이스라엘은 미국과 이란의 휴전이 8일 발효된 뒤 이란에 대한 공습은 중단하겠다면서도 레바논은 휴전 대상이 아니라며 대규모 공습을 계속하고 있습니다.