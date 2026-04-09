슈퍼 루키 김민솔, KLPGA 투어 iM금융오픈 1R 단독 1위

▲ KLPGA 투어 김민솔

지난해 추천 선수로 시작해 2승을 거둔 '슈퍼 루키' 김민솔이 한국여자프로골프, KLPGA 투어 iM금융오픈 1라운드에서 단독 1위에 올랐습니다.김민솔은 경북 구미시 골프존카운티 선산에서 열린 대회 1라운드에서 버디 7개, 보기 1개를 합해 6언더파 66타를 쳐 최예림을 한 타 차로 따돌리고 순위표 최상단에 이름을 올렸습니다.3번 홀에서 첫 버디를 잡은 김민솔은 6번 홀에서 정확한 아이언 샷으로 두 번째 버디를 낚았고, 7번 홀에선 8.4ｍ 버디 퍼트를 성공하며 타수를 줄였습니다.8번 홀에선 퍼트가 흔들리며 이날 첫 보기를 범했으나 후반에 4타를 줄이며 만회했습니다.10번 홀과 11번 홀에서 연속 버디를 잡은 뒤 13번 홀에서 다시 버디 퍼트를 성공했고, 15번 홀에선 4.4m 거리에서 버디 퍼트를 다시 홀 안에 떨어뜨렸습니다.그는 라운드 후 "라운드 시작 전 비바람이 강하다고 해서 걱정했으나 생각보다 날씨가 좋아서 스타트를 잘 끊을 수 있었다"며 "막판 비바람이 불기 시작했으나 캐디와 잘 상의해 침착하게 마무리했다"고 소감을 밝혔습니다.그는 "지난주 대회에선 롱 퍼트를 하나도 성공하지 못했는데, 오늘 많이 성공해서 자신감이 생겼다"고 덧붙였습니다.2006년생 김민솔은 2부 투어에서 주로 뛰던 지난해 8월 초청선수로 출전한 KLPGA 투어 BC카드·한경 레이디스컵에서 깜짝 우승하며 자신의 이름을 알렸습니다.투어 첫 승으로 시드를 받은 김민솔은 지난해 10월에 열린 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서도 우승했습니다.다만 김민솔은 지난 시즌 중반 1부 투어에 합류한 탓에 신인왕 조건인 16개 대회 이상 출전을 충족하지 못해 올해 정식 신인 선수 자격으로 신인왕에 도전합니다.김시현과 전예성, 1998년생 김나현은 나란히 4언더파 68타로 공동 3위에 올랐습니다.지난해 이 대회에서 우승한 김민주는 투어 강자 이예원, 김수지 등과 함께 2언더파 70타 공동 8위로 1라운드를 마쳤습니다.올 시즌 국내 개막전에서 우승한 고지원은 이븐파 72타로 공동 34위로 출발했습니다.(사진=KLPGA 투어 제공, 연합뉴스)