쇼트트랙 박지원, 황대헌 입장문에 "지난 일…신경 쓰지 않는다"

▲ 쇼트트랙 박지원이 9일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국가대표 1차 선발전을 마친 뒤 인터뷰하고 있다.

쇼트트랙 전 세계 랭킹 1위 박지원이 부상과 옛 대표팀 동료 황대헌의 입장문 발표 파문 등 각종 풍파 속에서도 "내 갈 길을 가겠다"며 흔들림 없는 의지를 드러냈습니다.박지원은 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국가대표 1차 선발전을 마친 뒤 "몸 상태가 좋지 않아 제대로 훈련하지 못한 탓에 기대한 결과를 내지 못했다"며 "그래도 최선을 다해 후회는 없다"고 말했습니다.이어 "발목 상태를 완벽하게 회복하지 못했지만, 주어진 여건에서 2차 선발전에 모든 힘을 쏟아내겠다"고 다짐했습니다.아울러 "2차 선발전 목표는 1차 선발전보다 좋은 성적을 내는 것"이라며 "만약 좋지 않은 결과가 나오더라도 도전을 멈추지 않겠다"고 강조했습니다.국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어에서 세 차례 종합우승을 차지했던 박지원은 지난 시즌 대표 선발전에서 체력 난조 탓에 태극마크를 놓치며 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하지 못했습니다.그는 올해 선발전을 통해 2년 만의 대표팀 승선을 노리지만, 이번엔 부상이 발목을 잡았습니다.그는 발목 부상 탓에 제대로 훈련하지 못했고, 그 여파로 만족할 만한 성적을 내지 못했습니다.박지원은 3개 종목에서 랭킹 포인트 2점을 받아 종합 14위로 상위 24명이 오르는 2차 선발대회에 간신히 진출했습니다.그는 2차 선발전 남은 3개 종목에서 메달권에 들어야 상위 7명에게 주어지는 태극마크를 받을 수 있습니다.박지원은 오로지 이번 대회에만 집중하고 있습니다.그는 최근 황대헌의 입장문 발표와 관련한 질문에도 담담하게 답했습니다.그는 "당시 황대헌이 사과했고, 난 그 사과를 받아주면서 지난 일이 됐다"며 "지금은 남은 경기에 집중하는 것이 훨씬 중요하다"고 말했습니다.이어 "당시 사건은 많은 분이 알고 있는 그대로"라며 "그래서 난 크게 신경 쓰지 않는다"고 덧붙였습니다.앞서 황대헌은 지난 6일 소속사를 통해 2019년 발생한 린샤오쥔(한국명 임효준)과 불미스러운 일, 2023-2024시즌 박지원과 '팀킬 논란' 등에 관해 자신의 입장을 밝혔습니다.황대헌은 팀킬 논란을 두고 "두 선수의 장점이 극명하게 다르다 보니 부딪히는 일이 많이 발생했다"며 "세계선수권대회 남자 1,000ｍ에서는 박지원 선수의 팔이 먼저 제 상체를 접촉하게 되었고, 순간적으로 제가 균형이 흔들리면서 제 팔도 박지원 선수의 몸에 접촉하게 됐다"고 주장했습니다.이어 "제가 먼저 접촉한 것도 아니어서 솔직히 판정에 대해 아쉬운 면도 있었기에 별도로 사과하지는 못했다"고 밝혔습니다.또한 "그래서 직접 사과를 했냐는 질문에 바로 (취재진에) 답변하지 못한 것"이라며 "임효준 선수와 사건의 경험으로 박지원 형의 마음을 조금은 이해할 수 있었다"고 덧붙였습니다.황대헌은 당시 ISU 월드컵과 국가대표 자동선발권이 걸린 세계선수권대회에서 박지원에게만 총 3차례 반칙을 범했고 국가대표 1차 선발전 남자 500ｍ 준결승에서도 두 선수가 충돌해 박지원이 결승 진출에 실패하며 논란이 일었습니다.박지원은 이 여파로 세계선수권대회 금메달 2개를 놓쳤고, 국가대표 자동 선발 기회도 잃었습니다.(사진=연합뉴스)