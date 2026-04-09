[날씨/XR] '여름철 호우'같은 봄비…최대 100mm 더

비가 내리면서 날이 종일 쌀쌀합니다.



봄비 치고 양도 제법 많은데요.



이 비는 내일(10일) 오전까지 조금 더 이어지겠고, 오늘 밤사이 제주와 남해안을 중심으로 강한 비가 더 이어지겠습니다.



이미 제주와 남해안을 중심으로 오늘 하루에만 많게는 200mm가 넘는 여름철 같은 호우가 쏟아졌습니다.



앞으로 내일까지 제주 산지에 최고 100mm 이상, 전남과 경남에 최고 80mm의 많은 비가 더 내리겠고요, 시간당 30mm로 강하게 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠습니다.



지금 위성 영상을 보시면 전국 하늘에 비구름이 뒤덮고 있습니다.



저기압이 차츰 동쪽으로 빠져나가면서 내일 오전에 비가 대부분 그치겠고요, 일부 경기 동부와 강원 충북 지역은 내일 오후까지 이어지는 곳도 있겠습니다.



오후부터는 하늘이 차츰 맑아지겠습니다.



해안가와 제주를 중심으로는 오전까지 강풍이 이어져 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



아침 기온은 서울이 11도로 크게 춥지는 않겠습니다.



낮 기온은 서울이 15도로 오늘보다는 높겠지만, 여전히 평년보다는 낮겠고요, 단 영남 지역은 울산이 25도까지 크게 오르겠습니다.



서울도 주말부터는 낮에 따뜻해지겠고, 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



다음 주 월요일에 또 남부지방에는 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)