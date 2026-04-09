보수 정당 최초 '백만 당원' 됐다지만…최고위는 '난장판'

<앵커>



국민의힘에서 정기적으로 당비를 내는 책임당원이 100만 명을 넘었지만, 마냥 웃을 수만은 없었습니다. 지도부 회의에서 일부 최고위원들이 대놓고 경쟁 후보를 비난하는 등 낯 뜨거운 장면들이 연출되면서, 다른 인사가 대신 고개를 숙여야 했습니다.



보도에 김보미 기자입니다.



<기자>



한국 보수 정당 최초로 책임당원의 수가 100만 명을 돌파했다며 화기애애한 분위기 속에 자축연을 연 국민의힘.



하지만 직전에 열린 당 최고위원회의는 딴판이었습니다.



경기지사 후보 공천을 신청한 양향자 최고위원은 공천관리위원회가 신청자를 추가로 공모하는 데 대해 "해괴하다"고 포문을 열었고,



[양향자/국민의힘 최고위원 (경기지사 예비후보) : 삼성 임원 출신 후보를 찾는답니다. 양향자는 삼성 임원이 아닌 어디 다른 데 임원이었습니까?]



경북지사에 도전하는 김재원 최고위원은 경선 경쟁자인 이철우 경북지사의 비위 의혹을 주장하며 비난했습니다.



[김재원/국민의힘 최고위원 (경북지사 예비후보) : 본선에 진출하면 검찰의 기소, 좌파 언론과 민주당의 파상공세를 받을 것입니다.]



당 지도부 회의가 개인 선거 유세처럼 변하자 한 지도부 인사는 이렇게 고개를 숙였습니다.



[정점식/국민의힘 정책위의장 : 이런 사태가 발생하겠느냐는 안이한 인식하에 그런 (지방선거 공천을 신청한 최고위원의 사퇴) 규정을 두지 못한 점에 대해서 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.]



이 지사와 김 최고위원은 최고위원과 경선 후보 사퇴를 서로에게 각각 요구하면서 장외 공방도 이어갔습니다.



한 중진 의원은 "최고위원회의에서 경쟁 후보를 비난하는 건 처음 봤다"면서 "당 대표의 리더십이 흔들리니 이런 일까지 벌어지는 것 아니냐"고 혀를 찼습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이종정)