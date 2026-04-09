[자막뉴스] '모텔 약물 살인' 김소영 첫 재판…'흰색 마스크' 내리더니 뱉은 한마디

오늘(9일) 오후 서울북부지법에서 약물이 든 음료로 남성 2명을 살해한 혐의로 구속기소된 김소영의 첫 재판이 열렸습니다.



재판에 앞서 취재진을 만난 피해자 측은 한 피해자 어머니의 편지를 대신 읽으며 참혹한 심경을 전했습니다.



['모텔 약물 살인' 유가족 : 숙취해소제라며 건네준 그 독약을 고맙다고 하며 받았겠지. 우리 막내 좋은 곳에서 편히 쉬고 있기를 엄마는 간절히 기도한다]



재판이 시작한 뒤 녹색 수의 차림의 김소영은 흰색 마스크로 얼굴을 가린 채 법정에 들어섰습니다.



김소영 측은 살인의 고의성을 부인했습니다.



김소영의 변호인은 "피해자들에게 음료를 건넨 건 인정한다"면서도 "특수상해, 살인 혐의에 대해서는 부인한다"고 밝혔습니다.



국민참여재판을 희망하냐고 묻는 재판부의 질문에 마스크를 내린 김소영은 "국민참여재판은 희망하지 않는다"고 말했습니다.



유족 측은 강하게 반발했습니다.



유가족 측은 "김소영은 자택에서 팔꿈치로 최소 50알이 넘는 알약을 빻아서 숙취해소제에 넣는 등 계획적으로 범행을 저질렀다"고 비판했습니다.



[남언호/피해자 측 변호사 : 지금까지도 피해 유족에게 어떠한 사과나 반성하는 태도도 보이고 있지 않는 점 등을 고려했을 때 살인 범죄의 법정 최고형인 사형을 선고해주실 것을 재판부에 강력하게 요청드리고 싶습니다]



김소영은 지난해 12월부터 올해 2월까지 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 2명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받습니다.



검찰은 김소영이 소비 욕구와 경제적 만족을 위해 남성을 이용하고 이후 갈등 상황을 회피하거나 피해자들을 제압하기 위해 약물이 든 음료를 건넨 것으로 파악했습니다.



김소영은 수사 단계에서도 피해자들에게 약물이 든 음료를 건넨 혐의는 인정했지만 살인의 고의성은 부인해 왔습니다.



(취재: 김지욱, 영상취재: 최대웅, 영상편집: 홍진영, 디자인: 이수민, 제작:디지털뉴스부)