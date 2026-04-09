최강록X김도윤 셰프X데프콘 뭉쳤다…신개념 미식 예능 '식포일러' 출격

최강록, 김도윤 셰프와 래퍼 데프콘이 뭉친 새로운 미식 예능이 공개된다.



오는 21일 첫 방송될 SBS 신규 예능 '최강로드-식포일러'는 진정한 맛쟁이들이 전국 방방곡곡을 떠돌아다니며 각자의 경험과 디테일한 요리 비법을 바탕으로 '맛의 스포일러(식포일러)'를 자처하며, 감춰왔던 맛의 비밀을 폭로하는 신개념 미식 예능이다.



요리 서바이벌 프로그램 두 번의 우승에 빛나는 최강록 셰프와 '미슐랭 1스타' 김도윤 셰프가 출연해 맛을 내는 전문가로서 음식에 대한 고품격 식견을 제시한다. 여기에 '연예계 대표 미식가'로 소문난 데프콘까지 합류, 진정한 미식 토크에 깊이를 더해줄 예정이다.



이 프로그램이 특별한 것은 단순한 맛집 탐방이 아닌 전국에 숨어있는 '맛의 원천'에 초점을 맞췄다는 점이다. 지역 고유의 재료가 살아 숨 쉬는 산과 바다, 손맛 가득한 농가의 식탁, 낭만이 흐르는 시장, 숨은 요리 고수의 은밀한 부엌까지 특정 시기와 장소에서만 만날 수 있는 한정판 미식을 찾아다니는 것이 '최강로드-식포일러'의 특징이다.



특히 그동안 공개되지 않았던 셰프들의 1급 비밀 장소를 공개함으로써 '맛'과 '미식'에 대해 더욱 깊이 있게 파고들며 '아는 만큼 더 맛있어지는' 지적 미식의 쾌감을 전달할 예정이다. 최강록과 김도윤은 평소 말수가 적은 극내향인으로 유명한 셰프들인데, 맛에 관해서는 양보 없는 설전이 치열하게 벌어지기도 했다는 후문이다.



새로운 미식 예능 '최강로드-식포일러'는 현재 방영 중인 '틈만 나면,' 후속으로 오는 21일 화요일 밤 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)