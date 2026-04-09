코스피, 1.6% 하락 5,800선 내줘…외인 이틀 만에 '팔자' 전환

▲ 9일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥지수, 원/달러 환율이 표시돼 있다.

미국과 이란의 종전 협상을 앞둔 가운데 코스피는 오늘(9일) 1% 넘게 하락해 5,800선을 내준 채 마감했습니다.이날 코스피는 전날보다 94.33포인트, 1.61% 내린 5,778.01로 장을 마쳤습니다.지수는 전장 대비 45.89포인트, 0.78% 내린 5,826.45로 개장해 한때 5,757.49까지 밀리기도 했습니다.전날 6% 넘는 폭등 이후 이날은 외국인 중심의 매물 출회로 장 마감까지 약세를 이어갔습니다.유가증권시장에서 외국인은 전날까지 이틀 연속 '사자'에 나섰다가 이날 또다시 '팔자'로 돌아서 1조 27억 원 순매도하며 지수 하락을 주도했습니다.개인과 기관은 각각 2천962억 원과 2천77억 원 순매수했습니다.코스피200선물시장에서는 기관이 2천506억 원 매도 우위를 나타냈습니다.개인과 외국인은 1천649억 원, 859억 원 각각 순매수했습니다.간밤 뉴욕 증시는 이란 전쟁 휴전 기대감이 반영되며 3대 지수가 일제히 급등했습니다.다우존스30 산업평균지수는 전장보다 2.85% 급등해 1,325.46포인트 올라 지난해 4월 이후 최대 상승폭을 기록했습니다.S&P 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 2.51%와 2.80% 뛰었습니다.전날 미국과 이란이 파키스탄의 2주 휴전안에 사실상 합의하며 위험자산 선호 심리가 되살아난 영향으로 풀이됩니다.미국과 이란은 현지 시각으로 오는 11일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 첫 번째 종전 협상을 열 예정입니다.다만 양국이 호르무즈 해협 개방과 공격 중단에 합의한 지 하루 만에 합의 내용을 두고 신경전을 벌이며 휴전에 대한 불확실성을 키웠습니다.국내 증시는 휴전에 대한 불확실성과 전날 폭등에 따른 차익 실현 물량 출회에 하락 마감했습니다.장 후반 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 합의에도 불구하고 이란 주변의 미군 전력을 그대로 유지할 것이라고 밝히면서 시장 경계심이 지속됐습니다.한때 100달러를 크게 밑돌던 국제 유가도 반등했습니다.앞서 16.41% 내린 뉴욕상업거래소의 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 3.40% 오른 배럴당 97.62달러를 나타내고 있습니다.전날 큰 폭으로 상승한 반도체주는 급락했습니다.국내 반도체 대장주 삼성전자는 3.09% 내린 20만 4천 원에 거래를 마치며 20만 전자를 지켰습니다.SK하이닉스는 3.39% 내린 99만 8천 원으로 마감해 '100만 닉스'를 내줬습니다.이날 코스닥 지수는 전장 대비 13.85포인트, 1.27% 내린 1,076.00으로 마감했습니다.지수는 6.45포인트, 0.59% 내린 1,083.40으로 개장해 장 초반 잠깐 상승 전환한 이후 다시 하락세로 돌아섰습니다.코스닥 시장에서는 기관과 외국인이 각각 5천131억 원과 4천310억 원 순매도해 지수를 눌렀습니다.개인은 9천328억 원 순매수했습니다.(사진=연합뉴스)