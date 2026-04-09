정부 "호르무즈 통행료 불확실…현실화 시 국내 기름값 0.5% 인상 효과"

▲ 호르무즈 해협

정부는 호르무즈 해협 통행료 부과 가능성과 관련해 실제 통행료가 징수될 경우 국내 기름값이 약 0.5% 인상되는 효과가 있을 것으로 분석했습니다.양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 오늘(9일) '중동전쟁 대응본부' 일일 브리핑에서 이같이 내다봤습니다.미국과 이란은 전날 호르무즈 해협 개방을 전제로 2주간 휴전에 합의했으나 통행료 문제 등 불확실성은 여전합니다.통행료는 배럴당 1달러 선이 거론되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 8일 언론 인터뷰에서 미국과 이란이 통행료를 공동 징수하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.양 실장은 "이란이 실제로 통행료를 부과할지 안 할지, 이에 대해 국제사회가 어떻게 반응할지 등 변수가 너무 많다"며 "일각에서 제기되는 암호화폐 결제 요구 등도 현재로서는 확인된 바 없으며, 통행료 지급을 요청받은 적도 없다"고 선을 그었습니다.현재 해협 통항 상황에 대해서는 "외교부가 미국·이란 측과 협의 중이고 해수부가 선사들과 논의하고 있으나 지금까지 특별히 진전된 내용은 전달되지 않았다"며 "일부 배가 통항 중인 것으로 보이나 어떤 조건인지는 공식적으로 파악되지 않았다"고 말했습니다.양 실장은 통행료 부과 시 국내 유가 영향에 대해서는 "현재 국제 유가가 배럴당 90∼100달러 선인데, (통행료가 부과되면) 배럴당 101달러가 된다. 1%가 올라가는 것"이라며 "국내 휘발유 가격의 절반이 세금이라는 점을 감안하면 1% 인상 시 국내 유가는 0.5% 인상 효과가 있을 수 있다"고 분석했습니다.양 실장은 "추가로 더 오르게 될지는 모르겠지만 1%가 안 되는 인상 효과가 있을 것"이라며 "이 수치를 크다고 볼지 작다고 볼지는 해석의 영역"이라고 덧붙였습니다.정부는 통행료 이슈와 별개로 호르무즈 해협 이외의 대체 경로를 통한 원유 확보에 주력하고 있습니다.4월분 5천만 배럴, 5월분 6천만 배럴의 대체 원유를 확보한 데 이어 7월 물량도 빠르게 확보 중입니다.4∼5월분 확보 물량은 평시 도입량의 각각 60%, 70% 수준입니다.양 실장은 "나프타는 5월 물량을 4월에 확보하지만 원유 스팟(현물) 물량은 보통 2개월 후에 들어오는 것을 미리 잡는 구조"라며 "지금은 7월 물량이 빠르게 늘고 있다"고 전했습니다.이어 "지금 확보되는 물량은 대부분 스팟 물량"이라며 "석유공사가 해외 생산분을 통해 200만 배럴을 추가로 확보한 상황"이라고 설명했습니다.