이 대통령 "일할 시간 4년 1개월 밖에 안 남아…잠 더 줄이자"

▲ 이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령은 중동발 국제정세 불안과 관련해 "여러 복합적인 위기를 앞에 두고 우리 스스로 분열하고 갈등·대립할 여유가 없다"며 국민 통합을 주문했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "극도로 불안정한 국제 정세의 파고를 넘고 산적한 내부 과제를 해결하려면 국가역량을 하나로 모아야 한다"며 이같이 말했습니다.그러면서 "정부부터 앞장서겠다"며 "일자리 등 핵심 현안에 대한 사회적 대타협을 위해 다양한 의견을 경청하고 국민 뜻을 하나로 모아가야겠다"고 강조했습니다.이어 "국민 통합을 교란하는 가짜 조작 정보의 악의적 유포에 대해 무관용 원칙의 엄정한 대응이 필요하다"며 "위기를 기회로 바꿀 원동력은 오로지 국민 모두의 단합된 힘"이라고 역설했습니다.국정 속도를 두 배로 올려달라고 참모진 독려에도 나섰습니다.이 대통령은 "(회의장으로) 오면서 생각해보니 우리가 이렇게 일할 시간이 4년 1개월 남짓밖에 안 남았더군요"라며 "(남은) 시간이 짧긴 하지만 국정 속도를 두 배로 올리면 9년 2개월이 남는 것"이라고 언급했습니다.특히 "공직자들이 힘들긴 하겠지만 속도를 배가해야겠다"며 "무슨 계획을 하기만 하면 6개월, 1년 (걸린다고) 그러던데, 그렇게 해서 어느 세월에 격변의 시기를 견뎌내겠느냐"며 "완전히 방향을 바꿔야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "'뭘 하면 기본적으로 몇 달이 걸린다'는 생각을 버리고 '밤새워서 며칠, 혹은 한 두 달 안에 해치운다'는 마음을 갖도록 각 부·처·청을 독려해달라"고 요청했습니다.이 대통령은 "행정을 할 때 1단계가 끝나면 2, 3단계를 하는 것이 통상적 절차"라며 "지금은 그럴 여유 있는 시기가 아니다. 비상시기라 생각 자체의 틀을 바꿔야 한다"고 말했습니다.이어 "목표가 명확하면 모든 절차를 동시에 수행하고 필요하면 관련 규정을 개정하라"며 "필요한 제도가 있으면 새로 만들고, 헌법 범위 내에서 국회 협조를 받아서 법을 바꾸면 된다"고 부연했습니다.이 대통령은 "속도가 두 배면 일을 두 배 할 수 있다. 일할 수 있는 시간이 제한돼있어 드리는 말씀"이라며 "다들 열심히 잘하고 있는데, 잠을 조금 더 줄이자"고도 했습니다.초과 근무 시간 상한제 개선도 주문하며 "꼭 야근·주말 근무를 안 해도 되는 사람들이 그 (한도) 시간만큼 하는 경향이 없지 않다"며 "각 부처가 대체로 그런데, 그 문화도 바꿔야 한다"고 꼬집었습니다.그러고는 "필요한 사람이 더 일하게 하고 관리 감독을 잘하면 된다"며 "안 해도 되는 사람들이 쓸데없이 초과근무하고 해야 하는 사람은 그 이상 일하면서 (초과 근무로) 인정 못 받는 게 이상하다"고 했습니다.이 대통령은 또 "청와대도 포괄임금제를 너무 (엄격하게 적용) 하지 말라"면서 연장근무, 야근, 주말 근무 대가를 제대로 지불하라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)