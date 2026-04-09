공수처 익명신고센터 개소…"공직자 범죄 신고 활성화 기대"

▲ 고위공직자범죄수사처 현판

고위공직자범죄수사처(공수처)는 오늘(9일) 정부과천청사에서 '고위공직자범죄 내부고발 익명신고센터' 개소식을 열었습니다.개소식에는 오동운 공수처장과 지난 1992년 군 부재자투표 부정 사실을 양심선언 한 이지문 내부제보실천운동 상임고문, 2009년 군납 비리를 내부 고발한 김영수 국방권익연구소 소장 등이 참석했습니다.익명신고센터는 신고 접수부터 사실관계 검토, 내사 전환 여부 판단, 처리 결과 통지까지 모든 과정에서 신고자의 이름을 익명으로 처리하도록 설계했습니다.신고자는 이름과 소속 등 개인정보를 밝히지 않고 신고할 수 있고, 신고 내용은 외부에 공개되지 않습니다.오 처장은 기념사에서 "신고자 신원이 철저히 보장돼 고위공직자 범죄 신고가 보다 활성화될 것으로 기대한다"며 "센터가 안정적으로 운영된다면 공직사회 내부의 부패를 더욱 효과적으로 발견하고 국가 전반의 투명성을 제고하는 데 기여할 것"이라고 기대했습니다.(사진=공수처 제공, 연합뉴스)