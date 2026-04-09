[에디터픽] "언론들이 이걸 자꾸 놓쳐요"..알파고가 본 미-이란 전쟁의 진짜 승자는

튀르키예 출신 외신 기자 알파고 시나씨, 이번 미-이란 전쟁에서 직설적이면서도 핵심을 찌르는 발언으로 주목받아 왔습니다.



그동안의 주요 발언들만 모아 하이라이트 영상으로 정리했습니다.



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS 〈뉴스헌터스〉'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS 〈뉴스헌터스〉 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 알파고 시나씨 튀르키예 출신 외신 기자



트럼프 '종전 선언'?…"끝나지 않을 거 아시면서 질문을" (2026.04.01 뉴스헌터스)

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폭격 90분 전 '2주 휴전'..알파고가 본 '2주 후 벌어질 일' (2026.04.08 뉴스헌터스)

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(기획 : 이세영, 편집 : 김나온, 제작 : 디지털뉴스부)