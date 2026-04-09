배경훈 "통신 3사, 환골탈태할 시점"…이통 3사 "보안 강화·AI 투자 확대"

▲ 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 '부총리 겸 과학기술정보통신부 장관-통신사 CEO 간담회'에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 발언하고 있다

SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 이동통신 3사 대표는 오늘(9일) 정부와의 간담회에서 보안 강화와 통신기본권 확대, 인공지능 투자 확대 등을 약속했습니다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 간담회 모두발언에서 "오늘은 통신 산업이 국민들께 신뢰를 회복하고 민생에 기여하며 미래에 어떤 역할을 할지 논의하는 자리"라며 "일련의 해킹 사태로 통신사와 국민 모두 어려움을 겪은 만큼, 이런 문제가 재발하지 않도록 정부와 통신 3사가 함께 노력해 환골탈태 수준으로 변화해야 할 시점"이라고 강조했습니다.이어 배 부총리는 이통3사에 재발 방지를 위한 보안 패러다임 전환, 민생 기여를 위한 통신기본권 강화, AI 기반 차세대 네트워크 투자 등을 주문했습니다.이통 3사 대표들은 각사 보안 사고에 대해 사과하며 정부 정책에 적극 협력하겠다는 입장을 밝혔습니다.정재헌 SKT 대표는 "국제 정세 등이 급격하게 변화해 경제 여건이 상당히 어렵다"며 "SK텔레콤은 당연히 정부의 정책에 대해 적극적으로 협력하겠다"고 말했습니다.정 대표는 "저희를 비롯해 작년에 여러 어려운 점들과 국민께 심려를 끼친 일이 많았는데, 환골탈태의 모습을 보여드리고 급변하는 미래에 통신 3사가 앞서서 선점할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.정 대표는 "SK텔레콤은 업의 본질이 고객이라는 기본과 원칙에 따라 고객의 신뢰를 회복하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다"며 "규모감 있게 근간이 되는 AI 인프라 산업에도 저희가 할 수 있는 역량을 쏟아부으려 준비 중"이라고 덧붙였습니다.박윤영 KT 대표는 "지난해 해킹으로 국민 여러분과 정부에 큰 불편과 걱정을 끼쳐 송구하다"며 "취임 이후 가장 먼저 정보보안 네트워크 현장을 찾아 보안 네트워크 안정에 빈틈이 없는지 살펴보고 있다"고 말했습니다.박 대표는 "부총리께서 강조한 통신기본권 정책 취지에 깊이 공감한다"며 "KT는 국가 기간통신사업자로서 모든 국민이 고품질의 통신 서비스를 누리실 수 있도록 통신비 부담 또한 덜어드릴 수 있는 방향으로 최선을 다해 고민하고 있다"고 화답했습니다.박 대표는 또 "미래에 대한 준비 역시 확실하게 해나가 네트워크 운영에 AI 기술을 접목해 통신망의 안정과 효율을 극대화하고, 미래 산업의 기반이 되는 새로운 네트워크 5G 위성 통신 양자 통신의 핵심 기술도 차질 없이 준비하겠다"고 덧붙였습니다.홍범식 LG유플러스 대표는 "통신은 단순한 연결을 넘어 국민의 삶과 직결된 핵심 인프라로서 엄중한 사회적 책임이 요구된다"며 "국민 여러분이 보내주시는 우려를 무겁게 받아들인다"고 말했습니다.홍 대표는 "통신의 기본인 '보안, 품질, 안전'을 최우선 원칙으로 삼고 이를 더욱 공고히 하겠다"면서도 "AI 인프라를 강화하고 글로벌 AI 소프트웨어 기업으로 나가겠다"는 포부를 밝혔습니다.홍 대표는 "전 국민이 AI 리터러시를 갖추고 AI 서비스를 누릴 수 있도록 하는 정부 시책에 적극 협조하겠다"며 "국민 누구나 AI에 쉽게 접근하고 일상에서 자유롭게 활용할 수 있도록 지원하고, 통신 생태계에서 국민 편익을 위한 투자를 심도 있게 고민하겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)