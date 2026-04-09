의정부서 아내 살해한 70대, 첫 재판서도 '횡설수설'

▲ 의정부지방법원

경기 의정부시에서 아내를 살해한 혐의로 구속기소 된 70대 남성이 첫 재판에서 횡설수설하며 이성적인 사고를 못 하는 듯한 모습을 보였습니다.오늘(9일) 의정부지법 형사11부(양철한 재판장)의 심리로 열린 공판에서 A 씨는 거동도 불편한 모습으로 재판장에 출석했습니다.A 씨는 본격적인 재판이 시작되기 전 국민참여재판을 희망하느냐는 재판장의 질문부터 전혀 이해하지 못하며 횡설수설했습니다.재판장이 여러 차례 국민참여재판에 대해 설명하려 했지만, A 씨는 현재 상황에 대해서도 제대로 인식하지 못하는 모습을 보여 결국 첫 재판 진행 절차는 오는 16일 하기로 했습니다.다만, 방청석에서는 피해자 유가족으로 보이는 방청객들이 "쇼하고 있다"고 분통을 터뜨리기도 했습니다.A 씨는 지난 2월 자신의 집에서 80대 아내를 살해한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 범행 후 평소 다니던 가게에 와서 횡설수설했는데, 이 이야기가 범죄와 관계가 있다고 생각한 가게 주인이 112에 신고해 결국 범행이 드러났습니다.A 씨는 체포 후 아내와 다투다 범행을 저질렀다는 취지로 말하면서도 범행 동기나 시점에 대해서는 잘 기억나지 않는다며 정확한 진술은 하지 않은 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)