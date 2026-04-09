서울 아파트값, 3주 만에 상승폭 다시 축소…강남 3구 7주째 하락세

▲ 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 다주택자 급매물 안내문 모습

최근 2주 연속 확대됐던 서울 아파트 매매가격 상승 폭이 3주 만에 다시 축소로 돌아섰습니다.강남 3구의 약세는 지속되고 있습니다.한국부동산원이 오늘(9일) 발표한 4월 첫째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.10% 상승했습니다.서울 아파트값 상승세는 2월 첫째 주 이후 7주 연속 둔화해 0.05%까지 낮아졌다가 지난 2주간 계속 확대돼 0.12%까지 오른 뒤 3주 만에 다시 축소됐습니다.부동산원은 "관망 분위기로 거래가 다소 주춤하는 지역과 역세권·대단지, 재건축 추진 단지 중심으로 일부 상승 흐름을 보이는 지역이 혼재하는 가운데 서울 전체적으로 상승했다"고 말했습니다.강남 3구는 7주째 약세를 이어가고 있습니다.서초구는 직전 주 대비 하락 폭이 0.04%포인트 확대돼 0.06% 하락했고, 송파구도 하락 폭이 0.01%포인트 커져 0.02% 하락했습니다.반면, 강남구는 0.10% 하락했는데, 직전 주보다 하락 폭이 0.12%포인트 축소됐습니다.강남권 약세를 상쇄했던 비강남과 외곽지역 상승세는 다소 누그러졌습니다.서울 25개 자치구 중 하락세를 이어가는 강남3구를 제외하고 이번 주 상승 폭이 확대된 지역은 4곳입니다.지난 3주간 약세였던 성동구는 0.04%로 상승 전환했고 양천구는 0.12%, 동작구는 0.07%로 상승률이 각 0.03%포인트 높아졌습니다.직전 주 보합이었던 강동구는 0.01%로 상승 전환했습니다.반면 강남3구와 함께 약세로 전환했다가 직전 주 상승으로 돌아선 용산구는 다시 보합세를 보였고, 최근 거래가 활발한 대표 지역인 노원구는 상승률이 0.06%포인트 낮아져 0.18% 상승하는 등 대부분 지역의 오름폭이 직전 주 대비 축소됐습니다.경기(0.07%)는 직전 주 대비 상승 폭이 0.02%포인트 축소되는 등 수도권 전체로는 0.07% 상승했습니다.비수도권은 직전 주 대비 0.01% 올랐습니다.전국 매매가격 상승률은 0.04%로 조사됐습니다.전국 아파트 전세가격은 전주 대비 0.09% 상승했습니다.0.16% 상승한 서울은 봄 이사철을 맞아 전반적으로 임차 문의가 증가하고 매물은 부족한 상황에서 대단지·학군지·역세권 중심으로 수요가 몰리고 상승 거래가 발생하면서 전체적으로 전셋값이 올랐습니다.경기는 전셋값이 0.13%, 인천은 0.10% 올랐고 수도권 전체로는 0.14% 상승했습니다.비수도권 전셋값은 0.05% 상승했습니다.(사진=연합뉴스)