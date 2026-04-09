[자막뉴스] 'BTS의 딜레마' 정곡 콕 찌른 외신…"갈팡질팡" 지적에 "세계 1위인데?"

그룹 BTS가 멤버들 군 제대 후 약 4년 만에 완전체로 복귀해 정규 5집 앨범 '아리랑'을 내놓은 가운데 BTS가 일종의 딜레마에 빠졌다는 외신 분석이 나왔습니다.



영국 BBC방송은 현지시간 어제(8일) 'K팝으로 수백만 명을 이끈 BTS가 현재는 한국과 세계 사이에 끼어 있다'는 제목의 기사를 통해 "BTS가 세계에 구애하려다가 K팝에서 너무 동떨어지고 있는 것 아니냐는 질문이 나오고 있다"고 지적했습니다.



BBC는 먼저 앨범 '아리랑'을 두고 한국의 유산을 강조한 것이 역설적으로 일부 한국인에게는 해당 앨범에 공감하기 어려운 요인이 됐다고 설명했습니다.



또 일부는 영어 가사 비중이 과도하다는 점을 문제 삼고 있다며 이들은 BTS와 하이브가 독창성을 대가로 지불하면서 돈이 되는 서구 시장을 쫓고 있다고 주장한다고 전했습니다.



과거 BTS 노래에서는 한국어 비중이 높았지만, 세계 무대를 겨냥한 '다이너마이트', '버터'와 같은 곡은 영어 가사를 내세웠다는 겁니다.



이번에 공개한 타이틀 곡 '스윔'도 가사가 영어로 이뤄져 있습니다.



BBC는 "BTS가 오래된 것과 새로운 것, 한국과 글로벌, 아티스트로서의 정체성과 상업적 기대, 멤버들의 창작 본능과 그들을 둘러싼 더 큰 전략 사이에서 갈팡질팡하고 있다"고 평가했습니다.



다만, BTS가 일궈낸 성과들에 대해서는 이견의 여지가 없다고 봤습니다.



BTS는 앞으로 1년간 5개 대륙에서 85회에 걸쳐 공연을 열기로 했는데, 이는 K팝 역사상 최대 규모입니다.



K팝이 세계적인 현상이 되기 전부터 관련 내용을 다뤄 왔다는 '빌보드 매거진' 아시아 특파원 출신 롭 슈워츠는 "당시에는 'K팝이 어마어마한 세계적 현상이 될 수 있을까'라는 질문에 물음표가 있었지만, 이제는 BTS 덕분에 그런 질문이 없다"고 말했습니다.



방시혁 하이브 의장은 같은 날 빌보드와의 인터뷰에서 BTS의 새 앨범과 관련해 BTS가 진정한 아티스트로 자리매김할 수 있게 위험을 감수했다고 설명하기도 했습니다.



그러면서 "기존의 성공 공식을 완전히 내려놓아야 했다"며 "결과가 최종 목표는 아니지만 현실적으로 지표에서 완전히 떨어져 있기는 쉽지 않다"고 세계 정상 그룹을 프로듀싱하는 일의 고충을 설명하기도 했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)