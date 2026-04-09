[자막뉴스] '불법도박' 이진호, 급성 뇌출혈 "중환자실 입원해 집중 치료 중"

개그맨 이진호가 뇌출혈로 쓰러져 중환자실에서 치료를 받고 있습니다.



소속사 SM C&C는 오늘(9일) "이진호가 뇌출혈로 중환자실에 입원 중"이라며 "생명에는 지장이 없는 상태"라고 말했습니다.



앞서 한 매체는 이진호가 일주일 전 갑작스럽게 뇌출혈로 쓰러져 서울 시내 한 병원 중환자실에서 치료를 받고 있다고 보도했습니다.



당시 이진호는 갑작스러운 뇌출혈 증세로 의식을 잃은 채 병원으로 옮겨졌으며, 이진호의 가족들과 관계자들도 상황을 주시하며 회복을 기다리고 있는 것으로 전해졌습니다.



이진호는 불법 도박·음주운전 혐의가 적발돼 활동을 중단하고 자숙 중인 상태입니다.



이진호는 인터넷 불법 도박 사이트 등을 이용해 여러 차례 도박에 참여한 혐의로 지난해 9월 서울중앙지검에 불구속 송치됐습니다.



같은 달에는 음주 상태로 인천에서 주거지인 경기 양평군까지 100㎞가량 음주운전을 한 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다.



*해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작되었습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)