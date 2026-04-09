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이 대통령, '부산 차출론' 하정우에 "작업 넘어가면 안돼"

박예린 기자
작성 2026.04.09 14:02 수정 2026.04.09 14:45 조회수
이 대통령, '부산 차출론' 하정우에 "작업 넘어가면 안돼"
▲ 하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다.

이재명 대통령은 오늘(9일) 민주당 내에서 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 차출 요구가 나오는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 향해 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 언급했습니다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 하 수석이 연구·개발(R&D) 지원 정책 설명을 끝내자 "하GPT(하 수석의 별명), 요새 이렇게 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같던데"라며 이같이 말했습니다.

더불어민주당 정청래 대표가 어제 "당에서 공식적으로, 공개적으로 출마 요청을 할 날이 조만간 있을 것"이라고 말하며 하 수석에 대한 부산 북구갑 차출 요구 방침을 공식화한 것을 에둘러 거론한 것으로 보입니다.

하 수석은 이 같은 이 대통령의 말에 "할 일에 집중하겠다"고 답했습니다.

부산 북구갑은 민주당 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원 지역구로, 전 후보는 지난 2일 자신의 지역구 후보로 "하 수석 같은 사람이 좋다"고 추천한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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