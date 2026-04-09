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[사이다] 부실수사가 키운 유족의 눈물…보완수사로 묻힌 진실 밝혀질까

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작성 2026.04.09 16:16 수정 2026.04.09 16:27 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 우상욱 SBS 논설위원, 백기종 공인탐정연구원장
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● 사.이.다

우상욱 / SBS 논설위원
"김창민 감독 사망 사건, 뒤늦게 알려진 후 검찰이 보완 수사 지시"
"경찰 수사 미진했다는 정황 충분…보완수사권 폐지 더 신중히 검토해야 한다는 요구 나와"

백기종 / 공인탐정연구원장
"사망 사건에 영장 기각하는 건 매우 이례적…법원, 당연히 영장 발부했어야"
"보완수사권, 정치적 진영 논리와는 따로 봐야…국민 법 감정·인권 보호 측면에서 필요"
"정치적 진영 논리로 보완수사권 폐지하면 안 돼"
"보완수사권, 범죄 종류별로 접근하는 방법도 검토 필요"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
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