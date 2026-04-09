[성민종합정치] 최고위에서도 난타전…TK서도 "공천 잘못하고 있다" 70%

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 공개 직격 '난타전' ~ ● 격랑 빠진 장동혁호
성한용 / 한겨레 선임기자
"경선 나섰으면 최고위원 사퇴가 정치적 도의"
"김재원, 최고위서 경선 경쟁자 공격…굉장히 잘못"
"장동혁, 정치 초보가 대표 맡아 '근자감' 가져"
"장동혁, 지금이라도 사퇴하고 비대위 체제로 가야"
"국힘에 필요한 건 혁신…희생 없이는 혁신도 없어"
허민 / 문화일보 전임기자
"국힘 최고위 공개 충돌은 장동혁 체제 안착하지 못한 필연적 결과"
"최근 만난 장동혁, 당 대표 고수 의지 확고해"
"장동혁 대표 된 후 권리당원 수 40% 증가"
"장동혁, 절윤 선언으로 오히려 지지층 분화됐다고 판단해"
"장동혁, 지방선거 후 당 대표 내려놓을 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
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